Massimo Ghini e Luca Manfredi, ex mariti Nancy Brilli/ “Pretendevo cose che…”

Ormai da anni Nancy Brilli è una delle attrici più apprezzate, soprattutto nelle commedie, ma non ha mai nascosto di avere vissuto momenti difficili nella sua vita privata. Da bambina, infatti, ha perso la mamma, oltre ad avere avuto problemi nel realizzare il suo sogno di diventare mamma: proprio per questo nel momento in cui ha potuto stringere tra le sue braccia il suo Federico si è sentita finalmente felice e serena.

Teddy Reno e figli Rita Pavone/ "Gli attacchi furono fortissimi"

Anche in ambito sentimentale non sono mancate i problemi. L’artista si è infatti sposata per due volte, con Massimo Ghini e Luca Manfredi, ma entrambi questi rapporti sono finiti da tempo. Successivamente lei ha provato a ricostruirsi una vita al fianco del chirurgo Roy De Vita, ma i due si sono lasciati definitivamente proprio quando sembravano essere a un passo dalle nozze.

Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti/ "Esiste una vita prima e dopo di lei"

I due ex mariti di Nancy Brilli: Massimo Ghini e Luca Manfredi

Accettare la fine di una relazione che si credeva importante al punto tale da pensare che potesse durare per tutta la vita non è mai semplice. Spesso, infatti, in queste situazioni subentra un senso di fallimento, indipendentemente da chi abbia la colpa per l’accaduto. E ovviamente i personaggi famosi non fanno eccezione: Nancy Brilli, infatti, ha dovuto fare affidamento su tutta la forza che aveva in corpo nel momento in cui ha deciso di chiudere i suoi due matrimoni.

L’unione tra i due attori ha avuto vita breve e si è conclusa con ogni probabilità a causa dei numerosi tradimenti di lui. L’attrice ha accettat la situazione senza troppo rancore e anche adesso è riuscita a costruire un ottimo rapporto con lui. Ben diversa è stata invece la situazione con il figlio di Nino Manfredi, che è anche il papà di suo figlio: “Luca è una delle persone che avrò comunque sempre nella mia vita. È il padre di mio figlio. La sua organizzazione familiare è la più complicata di tutte, con quattro figli da tre madri diverse. Ci vuole buon senso e buona elasticità- Luca e io abbiamo discusso, ma soprattutto per questioni organizzative. Sono problemi che si risolvono, basta un po’ di buon senso. Prima di tutto c’è il grandissimo amore di Luca per suo figlio, amore più che ricambiato” – ha raccontato lei al sito Madyur.

Francesco Manfredi, figlio Nancy Brilli/ "È un ragazzo studioso, rispettoso e sereno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA