Massimo Ghini e Roy De Vita, ex di Nancy Brilli/ “Una trasformazione del sentimento”

Massimo Ghini: primo marito di Nancy Brilli

Massimo Ghini è stato il primo marito di Nancy Brilli. I due attori son sono stati sposati dal 1987 al 1990, dopo essersi conosciuti sul set di “Due fratelli”, miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Ospite da Caterina Balivo a Vieni da me, Nancy Brilli ha raccontato la proposta di matrimonio di Ghini: “Siamo stati fidanzati sei mesi, poi lui è andato a chiedere la mia mano a mio padre. Voleva fare le cose tutte per bene come una volta. Mi ha fatto un regalo bellissimo perché Massimo è molto generoso. Alla fine mi ha comprato questo punto luce. L’ho accettato, ero felicissima però dopo sono andata a riportarlo perché non c’avevamo una lira in due”. L’attrice ha ricordato con il sorriso il primo matrimonio: “Mi sono sposata per allegria perché mi era molto simpatico Massimo Ghini, grande attore anche piuttosto figo all’epoca e adesso. Però diciamo che era molto esuberante… dunque eravamo io lui e altre, accertate no… Siamo stati sposati tre anni e mezzo ma secondo me non è andato male è andato corto”. Infatti Nancy Brilli e Massimo Ghini sono rimasti in ottimi rapporti: lo scorso anno l’attrice si è esibita per l’ex marito durante una puntata di “Canzone segreta”.

Roy De Vita e Nancy Brilli: 15 anni insieme

Dopo i matrimoni con Massimo Ghini e Luca Manfredi, Nancy Brilli ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita. I due si sono lasciati nel 2017: “La nostra è stata una decisione di comune accordo, nessuno ha cacciato l’altro, non ci sono stati amanti né storie parallele. Semplicemente succede che a volte le strade non prendano la stessa china. C’è stata una trasformazione del sentimento reciproco, della vita”, aveva dichiarato l’attrice sul settimanale Gente. Nonostante la fine della relazione con De Vita sia stata molto dolorosa per Nancy Brilli, qualcosa di buono è rimasto dopo la loro separazione: “I nostri figli sono cresciuti insieme. Lui vive la sua vita e io la mia, ma i nostri figli sono davvero fratelli, pur non essendolo – visto che non hanno genitori in comune. Questa cosa siamo riusciti a farla bene”, ha raccontato qualche anno fa l’attrice a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

