Massimo Ghini/ La paura per il figlio Lorenzo e la lontananza dal cinema

Massimo Ghini sarà ospite di Serena Rossi nella nuova puntata di “Canzone segreta” in onda questa sera, venerdì 16 aprile, su Rai 1. Negli ultimi giorni di febbraio il figlio venticinquenne dell’attore romano è stato ricoverato per aver contratto il Coronavirus, sviluppando una polmonite bilaterale. In un’intervista a Vanity Fair, l’attore ha rivelato di aver temuto per la vita del terzogenito, che ha contratto la malattia in casa di amici a seguito di un assembramento: “Mio figlio e un gruppo di suoi amici avevano deciso di incontrarsi in una casa perché non ne potevano più: così hanno fatto tutti il tampone rapido, ma evidentemente non è servito a nulla”. Il ragazzo fortunatamente si è ripreso ma Ghini si è voluto fare promotore di un messaggio sociale, ammonendo i giovani e affermando che il problema non riguarda solo le persone anziane ma è in grado di colpire la salute di tutti.

Massimo Ghini: un anno lontano dalle scene

Proprio a causa dell’epidemia e della crisi che ha colpito il cinema, l’ultima apparizione di Massimo Gini è stata nella commedia “La mia banda suona il pop”, nel gennaio 2020. Sperando di vederlo presto sul grande schermo, questa sera a “Canzone segreta” scopriremo alcuni aspetti più privati della vita dell’attore romano, che sarà uno dei sei vip ospiti del nuovo programma di Rai 1 condotto dall’attrice napoletana Serena Rossi. Quale sarà la canzone del cuore di Massimo Ghini? Anche in questa speciale occasione l’attore saprà sicuramente intrattenere il pubblico con la sua naturale ironia ma anche con la serietà che ha contraddistinto alcune delle sue ultime performance migliori, come quella di “A casa tutto bene” dove, diretto magistralmente da Muccino, interpretava un marito affetto dal morbo di Alzheimer.

