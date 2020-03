Massimo Ghini/ “Mia figlia Camilla in autoisolamento dopo essere rientrata da Londra”

Massimo Ghini è stato in collegamento via Skype con il programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Il noto attore romano ha sottolineato la grande solidarietà che l’Italia sta manifestando in questi giorni davvero difficili: “Questo grande cuore questa grande solidarietà bisognerebbe tirarla fuori sempre – spiega – per fortuna nel momento di bisogno sappiamo tirar fuori il meglio di noi. Oggi quello che mi sento di dire è che questa umanità dovevamo tirarla fuori prima o poi, anche se purtroppo è arrivata in un momento drammatico come questo. Ci troviamo in uno stato di costrizione che è anche il nostro contributo alla situazione è un mettere in evidenza quello che stanno facendo questi angeli, medici, paramedici, polizia, tassisti, trasportatori, chiunque ci permette ancora di vivere e sopravvivere deve avere il massimo del nostro appoggio e la nostra stima. Noi dobbiamo stare qui in casa per continuare a fare la nostra parte, il nostro dovere”.

MASSIMO GHINI E LA FIGLIA IN AUTO-ISOLAMENTO

Lorella Cuccarini, la padrona di casa, chiede quindi a Ghini come fosse da studente per allacciarsi ad un successivo servizio sui numerosi scolari che da ormai un mese a questa parte sono a casa a causa dell’epidemia: “Sono stato uno studente difficile – le parole di Ghini con un sorriso – sono andato nel periodo della contestazione e io non mi sono voluto perdere un momento come quello”. In collegamento anche la figlia di Massimo Ghini, Camilla che si trova attualmente in quarantena, in isolamento volontario, dopo essere rientrata da Londra in Italia. A riguardo il padre ha spiegato: “Mia figlia è rientrata dall’Inghilterra, e si è messa in quarantena che dovrebbe finire la prossima settimana. Volevo sottolineare che un gruppo di medici italiani che vivono a Londra ha mandato un’email a tutti gli studenti italiani a Londra per offrirsi come medico di supporto visto che c’era stata poca attenzione da parte dei medici inglesi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA