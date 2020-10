Massimo Giannini direttore La Stampa ha Covid/ “Redazione evacuata per sanificazione”

Massimo Giannini positivo al coronavirus. A lanciare la notizia è Dagospia, secondo cui in questi minuti è in corso l’evacuazione della redazione de La Stampa per procedere con la sanificazione dei locali e “poi far rientrare giornalisti e poligrafici“. A confermare la notizia della positività al Covid è stato lo stesso direttore del quotidiano con un tweet. “Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così andrà tutto bene“, ha scritto Massimo Giannini. Sono subito cominciati a circolare i messaggi di sostegno e supporto nei confronti del direttore e della redazione del quotidiano che dirige. Qualcuno ha chiesto informazioni su come si sia contagiato, se abbia sbagliato qualcosa in termini di prevenzione o altro.

MASSIMO GIANNINI POSITIVO AL COVID: LA REAZIONE DEI SOCIAL

Ma non sono mancati i commenti “sconvenienti” di utenti che hanno usato la notizia della positività di Massimo Giannini per attaccare il direttore de La Stampa. “L’Italia risale di un gradino nella classifica della libertà di stampa“, ha scritto un utente. Un altro è stato altrettanto duro: “Non ti preoccupare per il giornale, nessuno lo legge“. C’è poi chi ha fatto dell’ironia sulla notizia lanciata da Dagospia prima della conferma di Massimo Giannini: “Ma che è? È mutato il virus? È diventato esplosivo? Bah…!“. Solo qualche esempio di come basti davvero poco agli haters per scatenarsi. Sull’account Twitter di Massimo Giannini per fortuna prevale il buon senso, cioè gli auguri di pronta guarigione a cui ovviamente ci uniamo anche noi. Nel frattempo la Stampa corre ai ripari con la sanificazione della redazione e la riorganizzazione del lavoro in vista dell’uscita di domani della nuova edizione del giornale.

Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così “andrà tutto bene”. — Massimo Giannini (@MassimGiannini) October 5, 2020





