Massimo Giannini/ “Rischio che Paese non regga, attenzione a tensione sociale”

Pubblicità

La burocrazia che intralcia l’operato del Governo ma non solo. Massimo Giannini a L’aria che tira ha fatto il punto sulla gestione dell’emergenza coronavirus da parte dell’esecutivo ed ha lanciato un allarme: è necessario continuare a lavorare ed ha risolvere i problemi per evitare lo scoppio di tensioni sociali. Il direttore de La Stampa è netto nel suo giudizio: «Il lockdown, anche nella sua forma più attenuata, può proseguire per altri mesi e, se i dati del contagio non ci confortano, è giusto continuare a tenere alta la guardia. Tuttavia, occorre che la macchina dei sussidi giri a pieno regime, perché altrimenti le due cose insieme non possono funzionare, se non al prezzo dell’esplosione di un disagio e di una tensione sociale non più sostenibile».

Pubblicità

MASSIMO GIANNINI: “CAOS NORMATIVO CREA CONFUSIONE”

Massimo Giannini ha poi aggiunto: «Abbiamo una sovrapproduzione normativa che in 100 giorni ha generato 763 provvedimenti, un caos normativo che non può provocare che confusione; dall’altro lato il Governo ha messo in campo una forza di fuoco poderosa. Il primo decreto era di 25 miliardi, poi un altro di 25 miliardi. Da questo impianto monstre sul piano quantitativo alla concretezza degli aiuti che arrivano ai cittadini in difficoltà, c’è di mezzo un abisso, l’abisso della burocrazia». Il giornalista ha poi messo nel mirino il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: «Quando sento Gualtieri dire che la burocrazia sta intralciando i meccanismi di trasmissione dei fondi stanziati, lui non è un passante: mi aspetto che sia lui a sbloccare quei meccanismi ingrippati, altrimenti il Paese non regge».



© RIPRODUZIONE RISERVATA