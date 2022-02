Massimo Giletti: “Amo Stefania Salmaso”/ Dichiarazione d’amore in tv: “Affascinante…”

Stefania Salmaso è nel cuore di Massimo Giletti, in tutti i sensi. L’epidemiologa, che ha diretto il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità per quasi undici anni, dal 2004 al 2015, ha letteralmente conquistato il conduttore di “Non è l’Arena”. La notizia è emersa direttamente dalla bocca di quest’ultimo in occasione della sua presenza in qualità di ospite in studio a “L’Aria Che Tira”, trasmissione di La 7 condotta da Myrta Merlino, dolce metà del campione del mondo di Spagna 1982 Marco Tardelli.

Più dettagliatamente, durante la puntata dell’11 febbraio scorso, oltre a Giletti era collegata con lo studio anche la Salmaso e subito la presentatrice le ha datato il benvenuto, promettendo di darle molto presto la parola. A quel punto, però, in maniera del tutto improvvisa e senza alcun segnale che lo potesse lasciare intuire, Giletti ha inteso prendersi la scena e ha iniziato a inondare di complimenti l’esperta, sottolineando quanto sia brava e chiara nell’esposizione della sua materia. Apprezzamenti che poi sono stati arricchiti da ulteriori considerazioni…

MASSIMO GILETTI A STEFANIA SALMASO: “LA AMO, MI PIACE DA MORIRE!”

Non ha usato mezzi termini Massimo Giletti per confessare a Stefania Salmaso quella che è una vera e propria venerazione da parte sua nei suoi confronti: “La amo. Non viene mai da me, le faccio un pensiero – ha asserito dinnanzi a una Myrta Merlino spiazzata –. Personalmente invidio Myrta… La professoressa Salmaso è straordinaria, mi piace da morire, è una donna affascinante”.

A quel punto, la conduttrice ha pensato di volgere questo siparietto impronosticabile a suo favore, commentando con alcune considerazioni a metà fra il serio e il faceto questa uscita fuori programma del suo collega: “Una dichiarazione d’amore in diretta, è molto saggia, sono d’accordo con te. Professoressa Salmaso, ora mando il suo indirizzo a Giletti, così le manda i fiori!”.

