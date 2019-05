MASSIMO GILETTI/ “Barbara D’Urso? Per me l’informazione è altro” (Ballando 14)

Massimo Giletti ospite a Ballando con le stelle 14, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Il giornalista e conduttore di “Non è L’Arena” torna in Rai per cimentarsi con la pista di ballo di Ballando e sottoporsi al voto della giuria di esperti. Si tratta di un ritorno in Rai per il conduttore, il cui nome nelle ultime settimane è sempre più vicino all’azienda di Viale Mazzini. Possibile che Giletti possa rientrare in Rai per la prossima stagione televisiva? Intanto Milly Carlucci, con la presenza di Giletti, ha messo a segno un colpaccio considerando che anche Mara Venier aveva invitato il giornalista a Domenica In senza però riuscirci a causa di un blocco da parte di qualcuno importante in Rai.

Massimo Giletti torna in Rai?

Le voci su un possibile ritorno in Rai di Massimo Giletti si fanno sempre più insistenti, ma non a sbilanciarsi è stato lo stesso giornalista e conduttore del programma di successo “Non è L’Arena”. Sul suo futuro a La7 però Giletti ha precisato che il contratto è in scadenza il 30 giugno, ma non ha chiarito quale e dove sarà il suo futuro. “Come ha detto il presidente Cairo resterò a La7 fino al 30 giugno’. Cosa accadrà dopo? Se non lo sa Cairo figurati io! Neanche a farlo apposta l’ho incrociato proprio stamattina in viale Mazzini perché abbiamo la stessa banca” ha detto Giletti, il cui ritorno in Rai è ancora da chiarire. Al momento l’unica cosa da fare è attendere che scada il contratto del conduttore e vedere cosa succederà.

Massimo Giletti su Barbara D’Urso: “Per me l’informazione è altro” “Per me l’informazione è altro” con queste parole Massimo Giletti, dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini, commenta la televisione di Barbara D’Urso. Il conduttore e giornalista non le manda a dire, anzi senza peli sulla lingua critica la tv consapevole che la D’Urso è protagonista di una tv di successo. “Non voglio polemizzare con chi fa una tv anche di successo, ma sono contro l’esasperazione dialettica del nulla. Una certa morbosità può produrre effetti negativi su chi non ha gli strumenti per filtrare la realtà” ha dichiarato Giletti dalle pagine di Chi. Non solo, il giornalista e conduttore tv ha anche parlato del tanto chiacchierato ritorno in Rai; un comeback che gli farebbe piacere, ma non se legato a qualche suo collega come si vocifera. “Per tornare non vorrei mai il posto di Fabio Fazio che è un grandissimo professionista, starei attento a privarmi di un personaggio importante” ha precisato il giornalista.

