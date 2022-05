Massimo Giletti “Da anni sono in astinenza”/ “Sono come i calciatori che si ritirano”

Asia Gianese a Non è l’Arena racconta le notti di Milano e Massimo Giletti va sul personale, tirando fuori una battuta sulla sua vita privata. Si parlava, ad esempio, di alcune influencer disposte a vendere il proprio corpo per soldi. Un sistema che ha provato a spiegare, ma che il conduttore ha faticato a comprendere, almeno a detta sua. «A me personalmente faceva anche solo schifo fare il bagno nella jacuzzi, con 50 cristiani ammassati, perché temevo di uscire da là incinta». Allora Giletti ha provato a capirne di più: «Perché là succede di tutto in queste jacuzzi?».

ALESSANDRA MORETTI "MASSIMO GILETTI? LO DENUNCIO"/ Lui "Chiedo scusa": cos'è successo

Allora Asia Gianese è scoppiata a ridere, “costringendo” Massimo Giletti a fare una precisazione. «Deve parlare con uno come me che purtroppo il sabato sera…», ha cominciato facendo riferimento evidentemente ad uno stile di vita ben diverso da quello di cui si stava parlando. Poi la battuta sulla sua vita sessuale…

Massimo Giletti "Alessandra Moretti mi ama ancora"/ "Ho fatto pipì sul confine russo"

MASSIMO GILETTI E LA SUA ASTINENZA

«Da anni sono in astinenza, sono come i calciatori che appendono gli scarpini al chiodo…», ha scherzato Massimo Giletti durante l’intervista all’influencer Asia Gianese a Non è l’Arena. Tra l’altro, la sua ospite è stata protagonista di diverse uscite con un linguaggio molto forte. Ad esempio, ha preso le distanze dalle altre ragazze: «Non ho foto con la fi*a di fuori». Allora il conduttore ha replicato: «Ha un linguaggio molto disinvolto». Poi ha proseguito sopra le righe: «Mi rompo le palle di star dietro alle persone». E parlando di OnlyFans, ha spiegato che la ritiene una forma di prostituzione: «Si fa la sua se*a con le foto di una ragazza». Il conduttore non si è scomposto. Anzi, ha evidenziato il «linguaggio crudo» della sua ospite, ma senza invitarla a rivedere il linguaggio visto che l’intervista andava in onda a tarda ora…

LEGGI ANCHE:

Non è l'Arena, anticipazioni puntata 1 maggio/ Ospiti: Santoro e Salvini da Giletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA