Massimo Giletti, chi sono le ex fidanzate?/ Da Antonella Clerici a Alessandra Moretti

Massimo Giletti, le ex fidanzate: il ricordo di Antonella Clerici

Massimo Giletti e tutte le ex fidanzate: da Antonella Clerici alla deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti alla modella Angela Tuccia. La vita sentimentale di Massimo Giletti è sempre stata molto affollata con il giornalista e conduttore che, ospite di Francesca Fagnani a Belve, ha confessato: “sono stato molto disonesto. La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti. La tendenza infermieristica delle donne, nel senso “lo curo”, ma Giletti è incurabile”.

Diverse le donne a cui si è legato. A cominciare dalla collega Antonella Clerici di cui ha raccontato: “È stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo. Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi”. Successivamente si è legato alla deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti e dopo alla modella Angela Tuccia.

Massimo Giletti: il rapporto con Angela Tucci e Alessandra Moretti

Dopo la storia con Antonella Clerici, Massimo Giletti è stato legato alla modella, attrice e valletta Angela Tucci a cui è stato legato dal 2011 al 2013 e successivamente nel 2017. Poi nella sua vita è arrivata Alessandra Moretti, nota esponente del PD nonché ex vice sindaco di Vicenza.

Parlando proprio delle sue ex ha detto: “Se sono rimasto in contatto con tutte le mie ex? Sì. La soddisfazione più grande è quando mi dicono che forse ero meglio del marito attuale. Alessandra Moretti è ancora innamorata di me, forse in parte anche io. Per quale motivi finì? Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato. So che non ci perderemo mai…”.

