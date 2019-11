Massimo Giletti contro Barbara D’Urso/ “Rivalità? Fregnacce, parlo di tv fatta male”

Si torna a parlare di camorra e showbiz a “Non è l’Arena”, quindi di Tina Rispoli e Tony Colombo, e nel mirino torna Barbara D’Urso. Ad affilare le armi è Selvaggia Lucarelli, poi arriva una importante precisazione di Massimo Giletti dopo settimane di polemiche. Ma andiamo con ordine. «Non si può giocare con questa ambiguità. Non si può raccontare con il taglio e il divertimento qualcosa che è molto oltre». Così esordisce la giornalista del Fatto Quotidiano in collegamento. E poi sottolinea un’altra polemica che le ha dato fastidio. «Scusa se lo dico, non ci siamo messi d’accordo e non sai nemmeno quello che sto per dire», precisa Selvaggia Lucarelli. E quindi entra nel merito: «È quella relativa al fatto che parli con insistenza di questa vicenda perché ci sarebbero dei sottotesti, delle rivalità, delle scaramucce tra conduttori». Per la giornalista quello che conta è occuparsi di questa vicenda. «Chi se ne frega di chi legge di questi sottotesti», sbotta quindi Selvaggia Lucarelli a “Non è l’Arena”.

MASSIMO GILETTI CONTRO BARBARA D’URSO “RIVALITÀ? FREGNACCE”

Selvaggia Lucarelli si è poi rivolta direttamente a Massimo Giletti. «Mi stupisce che ne parli con questa foga e insistenza solo tu. Ne dovrebbero parlare tutti. In questo ambiente però tutti tacciono». Allora il conduttore di “Non è l’Arena” ha tirato in ballo Maurizio Costanzo: «È l’unico che ha capito il senso della nostra battaglia. Invece ho avuto uno scambio di sms con il direttore di una rivista importante che la pensa diversamente. Nella libertà ci sta tutto». Per Massimo Giletti non si può far finta di non capire che «portare in tv questo tipo di personaggi vuol dire accreditare certe ambiguità e criminalità». Questo gli sembra particolare e dice che gli fa male il fatto che ci siano dei colleghi che non scrivano di questa vicenda, che non vogliano “sporcarsi le mani”. Invece in riferimento alla presunta rivalità con Barbara D’Urso, pur senza nominarla, dice: «Gli scontri tra due conduttori sono fregnacce, non c’entrano, stiamo parlando di qualcosa che va oltre. Questa tv fatta così è un errore».

