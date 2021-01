Massimo Giletti contro Domenico Arcuri/ “Questa settimana mi ha querelato…”

Massimo Giletti querelato da Domenico Arcuri. A rivelare la mossa del commissario straordinario dell’emergenza Covid è stato proprio il conduttore di Non è l’Arena. Lo ha fatto durante l’intervista a Luca Palamara. In studio sono stati affrontati temi molto delicati, quindi il conduttore ha sentito la necessità di prendere bene le distanze. Ed è stato a questo punto che ha fatto la rivelazione. “Lo ripeto: io sono qui e ascolto tutti. Chi ha qualcosa da dire… Già la querela questa settimana l’ho presa da Arcuri, quindi eviterei di prenderne altre”. In studio c’era anche Sandra Amurri che ha esclamato: “Anche io, anche io”, senza però specificare da chi.

Tra l’altro non è stata una serata facile per Massimo Giletti, che ha dovuto mediare il durissimo scontro tra l’infettivologo Matteo Bassetti e il medico di base Mariano Amici. Ma a proposito di attacchi e frecciatine, ne ha riservata una anche al governo: “È l’indifferenza che mi sconvolge, la stessa della politica che non capisce che anche noi siamo sull’orlo di una frana”, aveva dichiarato in apertura di puntata.

GILETTI, SCONTRI CON ARCURI, SPERANZA E DE LUCA

In questi mesi Massimo Giletti ha sferrato più di un attacco a Domenico Arcuri. E a Non è l’Arena lo ha spesso criticato perché sfugge alle sue domande. È successo anche la settimana scorsa, quando durante la puntata è stato informato del fatto che il commissario straordinario all’emergenza Covid era ospite di Barbara D’Urso a Live su Canale 5, mentre è sempre sfuggito alle sue domande. Stasera, invece, Domenico Arcuri è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. D’altra parte, Arcuri non è l’unico finito nel mirino di Massimo Giletti.

Ci sono stati contrasti, ad esempio, col ministro della Salute Roberto Speranza, che infatti non si è mai presentato ai suoi microfoni. Ma il pubblico di Non è l’Arena ricorda anche il duro scontro a distanza con Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania. Stavolta, però, c’è la querela di Domenico Arcuri, che peraltro non è nuovo a queste reazioni. Anche Nicola Porro tempo fa raccontò di averne ricevuta una dal commissario.



