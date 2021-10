Massimo Giletti e Claudia Gerini beccati insieme/ Chiacchierata notturna a Roma

Claudia Gerini e Massimo Giletti, amici di lunga data, sono stati sorpresi dal settimanale Chi durante una notte romana. I due sono arrivati verso mezzanotte a Fontana di Trevi, con l’auto della scorta del giornalista, che lo segue da quando lo scorso anno ha ricevuto minacce mafiose. Seduti a bordo fontana, Giletti e la Gerini hanno chiacchierato a lungo, si sono scattati un selfie e prima di andarsene, verso l’una, hanno lanciato la tradizionale monentina nella fontana. L’attrice e il giornalista sono stati riconosciuti da alcuni dei presenti in piazza e senza problemi hanno salutato la gente intorno. Un anno fa, nel pieno del primo lockdown, i due si sono incontrati a Fontana di Trevi per una lunga intervista di Massimo a Claudia. Della vita privata di Giletti non si sa molto, ma pare che sia single. L’attrice romana si è lasciata da poco con il manager Simon Clementi.

Claudia Gerini: sul set del suo nuovo film

A inizio settimana sono iniziate le riprese, al quartiere Eur di Roma, per “Tapirulàn”, il film che segna l’esordio alla regia di Claudia Gerini. Per l’attrice si tratta di un progetto “a tutto tondo”: non solo regista, ma anche attrice protagonista, produttrice associata e co-sceneggiatrice. Il soggetto e la sceneggiatura, infatti, sono a cura di Antonio Baiocco e Fabio Morici con la collaborazione di Claudia Gerini. “Regista per caso…. Ma poi neanche tanto per caso…. che emozione!! Inizia l’avventura”, ha scritto l’attrice romana su Instagram, annunciando l’inizio delle riprese del suo film. La protagonista di “Tapirulàn” è Emma, interpretata dalla Gerini, che corre sul tapis roulant mentre fa counseling online. La donna si illude così di fuggire dal suo passato, ma tutto cambia quando, dopo venticinque anni di silenzio, torna nella sua vita la sorella minore…

