Massimo Giletti è ancora single oppure si è fidanzato? Intanto è stato smentito (in parte) il flirt con la sportiva Sofia Goggia

Da lunedì 22 settembre tornerà in onda Massimo Giletti con Lo stato delle cose su Rai3 dove si parlerà di attualità, politica e si cercherà di capire da quale burrone il mondo si sta affacciando per caderci a capofitto. Intanto c’è sempre curiosità per quanto riguarda la vita privata del conduttore, che è sempre stato molto schivo e non ha mai sbandierato ai quattro venti le persone con cui è stato legato sentimentalmente.

Ma oggi il conduttore è fidanzato oppure no? Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di un suo possibile flirt con la sciatrice Sofia Goggia. A Belve l’ha definita una donna straordinaria dalla forte intelligenza, ma non si è voluto sbilanciare oltre. E lei invece? Non ha mai confermato, anzi, in un certo senso ha pure smentito il gossip che la riguardava.

Massimo Giletti torna in onda, ma sulla sua vita privata c’è il massimo riserbo

Si è parlato del presunto flirt tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, ma è stata quest’ultima a smentire, se così si può dire, dicendo che non è al momento innamorata. Insomma, sembra proprio che il conduttore sia ancora su piazza, continuando a essere lo scapolo d’oro della tv. Ma c’è un altro che ora è single e che potrebbe conquistare diversi cuori: Paolo Bonolis.

Tolto questo il conduttore tornerà con una nuova edizione de Lo stato delle cose su Rai3 che potrà vantare la presenza come ospite fisso del giornalista Michele Santoro. E poi in una sua recente intervista a FQMagazine ha anche parlato delle sette puntate in meno che farà dicendo che molti colleghi sono rimasti al lavoro, perché c’è ancora gente che ha la passione per questo lavoro che sa dare grandi soddisfazioni.

