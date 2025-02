Massimo Giletti ha una compagna? Il riserbo totale sulla sua vita privata

Volto noto della tv, personaggio pubblico che più pubblico non si può, Massimo Giletti è da sempre molto riservato per quanto concerne la sua vita privata. Il conduttore, infatti, non ama mettere in piazza i suoi fatti privati e allo stesso modo che si faccia gossip sul suo privato: per questa ragione non pubblica foto in compagnie delle donne e dei suoi flirt, non confermando neppure indiscrezioni che lo vorrebbero al fianco di questa o quella donna del mondo dello spettacolo e non.

Nonostante questo, in privato alcune relazioni di Massimo Giletti sono state rese note, come ad esempio quella con Antonella Clerici, con la quale ha avuto una storia nel corso degli anni Novanta. La relazione, come emerso in seguito, è finita perché la Clerici voleva un figlio mentre lui no, tanto che ancora oggi, trent’anni dopo, non ha messo al mondo alcun bambino nonostante di relazioni ne abbia avute parecchie. Più avanti il giornalista si è legato alla deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti e ancora alla modella Angela Tuccia, con la quale ha avuto una relazione dal 2011 al 2013 e poi un breve ritorno di fiamma nel 2017. Ma oggi cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Massimo Giletti ha una compagna?

Massimo Giletti ha una compagna? Paparazzato con Sofia Goggia ma…

Negli ultimi tempi si è vociferato di una possibile relazione di Massimo Giletti con Sofia Goggia, sciatrice bergamasca classe 1992, dunque molto più giovane di lui. I due sono stati paparazzati più volte insieme e questo ha fatto pensare che potessero avere una relazione. Alla richiesta di commentare questi gossip su una loro presunta relazione, il conduttore Rai ha risposto che sono “voci di mercato”, mentre Sofia non ha mai affrontato l’argomento, nonostante le ripetute domande sul tema. Resta dunque un mistero se tra loro ci sia o meno qualcosa che vada oltre la conoscenza. Staremo a vedere.