Massimo Giletti ha una nuova compagna? Cos’ha detto

Questa sera, Massimo Giletti torna su Rai 3 con una nuova puntata de Lo Stato delle Cose. Nel corso della serata, il giornalista affronterà diversi temi di attualità insieme ad ospiti come Vittorio Feltri, Roberto Vannacci e Giovanna Botteri. Nel corso della sua carriera, Giletti si è distinto per i suoi importanti successi professionali, ma spesso ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata. In molti, di recente, si chiedono se sia single o meno. Nel tempo, il giornalista si è guadagnato la fama di “Casanova“, ma ora sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita. Difatti, lo scorso anno, Giletti ha rivelato al settimanale Gente di essere impegnato sentimentalmente.

Tuttavia, ha chiarito di non voler svelare il nome della sua nuova compagna, ma di essere determinato a tenere la sua relazione privata, così da poterla tutelare il più a lungo possibile. Nonostante non abbia ancora intenzione di uscire allo scoperto, però, la storia sembra essere piuttosto seria. Addirittura, per la prima volta, il 62enne ha dichiarato di sentirsi pronto ad avere una famiglia. “Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è. Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata”, ha spiegato.

Massimo Giletti pronto ad avere una famiglia: le rivelazioni sulla nuova compagna

“Sposarmi e avere figli? Mai dire mai. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no. Anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”, ha dichiarato all’inizio del 2024 Massimo Giletti in una lunga intervista al settimanale Gente. Delle rivelazioni inaspettate da parte del giornalista, il quale invece si era sempre mostrato restio all’idea di avere una famiglia. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta di un’intervista di un anno fa. Dunque, non è chiaro se, ad oggi, Massimo sia ancora legato sentimentalmente a questa donna misteriosa.

Per diverso tempo, in tanti hanno creduto che la misteriosa compagna di Massimo fosse Sofia Goggia. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme più volte, alimentando il gossip. Il giornalista, però, aveva definito questi rumors solo “voci di mercato”, negando una possibile relazione con la sciatrice. Quali sono, invece, le ex del conduttore de “Lo Stato delle Cose”? Negli anni ’90 è stato fidanzato con Antonella Clerici, con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Dal 2011 al 2013 è stato legato alla deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, mentre nel 2017 ha avuto una storia con la modella svizzera Angela Tuccia.