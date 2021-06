Massimo Giletti lascia Non è l’Arena e La7?/ “Quatto anni straordinari, ad maiora”

Colpo di scena nel finale di stagione di Non è l’Arena? Il pubblico ieri sera è saltato in piedi alla fine dell’ultima puntata di questa edizione del programma di La7 e tutto perché non si aspettava di sentire alcune parole che, però, potrebbero avere una doppia chiave di lettura. Nei giorni scorsi, infatti, il giornalista e conduttore si era detto intenzionato a rimanere nei corridoi di ‘casa’ Cairo ma a quanto pare qualche cosa potrebbe essere cambiato visto che, proprio negli ultimi minuti della puntata di ieri sera, il conduttore ha voluto salutare i suoi fan e il pubblico augurando a tutti una buona estate ma senza lasciare intendere che quello fosse proprio un arrivederci.

Massimo Giletti lascia Non è l’Arena e La7?

In particolare, Massimo Giletti ha chiuso: “Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati quattro anni straordinari vissuti qui a La7. Vi auguro una buona estate, ad maiora”. Sono passati ormai quattro anni da quando ha lasciato la Rai ma fino a questo momento i fan sono certi che non ha mai salutato in questo modo il suo pubblico e questa volta sembra davvero che l’addio sia dietro l’angolo. In una recente intervista proprio Massimo Giletti aveva ribadito: “Io sono a La7 da quattro anni e nella mia decisione sul futuro peserà il mio senso di libertà”. Proprio nei mesi scorsi, tornando di nuovo a parlare della ferita aperta della Rai e de L’Arena, lo stesso Giletti aveva sottolineato: “La verità è che faccio fatica a dimenticare quello che è successo. Avevo un programma che raccoglieva davanti allo schermo quattro milioni di persone e non si è esitato un attimo a mandarmi via perché davo fastidio”. Tornerà davvero in Rai o magari sarà la volta di Mediaset adesso?

