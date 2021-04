Massimo Giletti, malore in diretta/ Video, attimi di paura: “Non so se riesco..”

Massimo Giletti sudato, un po’ confuso e un po’ in crisi, così è apparso ad un certo momento sul palco di Non è l’Arena ieri sera quando ha accusato un malore che ha mandato in tilt il pubblico a casa ma anche i suoi ospiti in studio chiamati a fare un po’ da tappabuchi in quel momento. Ma cosa è successo e perché Massimo Giletti si è sentito male? Questo è un mistero. Nonostante il fatto sia accaduto ieri sera in diretta, ancora adesso non abbiamo notizie certe su quanto è accaduto e se qualcuno pensa ad un abbassamento di pressione, altri ancora erano pronti a giurare che poteva essere il campanellino d’allarme di un problema ben più serio. Arrivando da dietro le quinte, con un fazzoletto in mano, il conduttore ha rilanciato: “Scusate, non so se riesco ad andare avanti quindi… mandate la linea alla rete per cortesia..”.

Massimo Giletti, malore in diretta, video di Non è l’Arena

In quel momento poi, al ritorno dalla pubblicità, ha chiesto una sua ospite di prendere la parola per commentare quanto visto ma, nonostante questo, Massimo Giletti è poi tornato in carreggiata per continuare a tenere le redini del programma annunciando anche l’arrivo di D’Alema e di documenti importanti da svelare ma solo se “riusciamo ad andare avanti”. Subito dopo Massimo Giletti ancora provato ci ripensa: “Provo ad arrivare almeno fino alle 22.00”. In quel momento poi rinuncia ancora e manda di nuovo la pubblicità. Ma cosa gli è successo e come sta oggi?

Ecco il video del momento:

