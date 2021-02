Massimo Giletti “Mi hanno offerto foto dello stupro”/ Caso Genovese “Ho denunciato”

«Hanno tentato di vendermi le immagini dello stupro della 18enne a Milano». A fare la clamorosa rivelazione sul caso Alberto Genovese è Massimo Giletti. L’ha anticipata questa mattina in diretta su RTL 102.5 durante “non stop news”, ma poi avrà modo di approfondire la notizia nel corso della sua trasmissione, Non è l’Arena, stasera su La7. «Ci siamo recati presso un ufficio di un commissariato di Roma e abbiamo fatto una denuncia perché qualcuno ha tentato di venderci le immagini dello stupro della giovane modella milanese stuprata da Alberto Genovese», ha dichiarato il conduttore che si è a lungo occupato della vicenda nel suo programma.

Massimo Giletti ha chiarito di non aver intrattenuto alcun negoziato per le foto. «Noi ovviamente non abbiamo fatto nessuna trattativa, ma io ho deciso in autonomia di andare a denunciare per capire chi si nasconde dietro a questa cosa che io trovo ignobile e indegna, di dire che la ragazza era consenziente». Poi si è lasciato andare ad uno sfogo sul caso Alberto Genovese: «Stanno succedendo cose anomale al limite della giustizia».

CASO GENOVESE, INTERROGATORIO DI GARANZIA

Alberto Genovese ha negato di aver stuprato la 18enne e lo stesso ha fatto riguardo la modella 23enne che sarebbe stata violentata a Ibiza a luglio. Interrogato dal gip Tommaso Perna, l’imprenditore ha sostenuto che la modella, così come le altre ragazze che partecipavano ai suoi festini a base di droga, andavano nella sua stanza consapevolmente. Lo riporta l’Ansa, spiegando che Alberto Genovese avrebbe parlato di un “sistema” in cui lui metteva tutto a disposizione, anche gran parte della cocaina che di solito portavano gli uomini. È durato un’ora circa l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Genovese, che giovedì ha ricevuto una seconda ordinanza di custodia cautelare per presunti abusi ai danni di una modella di 23 anni a “Villa Lolita” a Ibiza. L’uomo ha negato lo stupro e sostenuto che la ragazza fosse consenziente, precisando che i lividi sul corpo della ragazza erano dovuti alla droga assunta e al fatto che lui e la fidanzata Sarah, indagata in concorso per violenza, abbiano provato a calmarla tenendola ferma.

Secondo quanto riportato da Repubblica, parlando della droga, Alberto Genovese ha fatto i nomi di due partecipanti alle feste e alle vacanze, sostenendo che potevano procurarsela ovunque. Inoltre, alla Terrazza Sentimento c’erano due ambienti, uno dove si consumava droga e l’altro dove ci si poteva divertire senza drogarsi. Da qui il ragionamento che chi si drogava lo faceva in maniera consapevole.





