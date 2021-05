Massimo Giletti/ “Nella Rai mancano competenze. Fedez? Veri martiri sono altri”

Dal caso Fedez alla gestione della Rai, Massimo Giletti senza peli sulla lingua nell’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. Il conduttore di Non è l’arena ha acceso i riflettori sulla lottizzazione della tv di Stato ed ha spiegato che c’è molta ipocrisia sul tema: nella Rai di Ettore Bernabei, «massima espressione del potere e della politica», c’erano grandi dirigenti in grado di respingere al mittente le pressioni, mentre oggi «c’è uno scadimento di qualità e di competenze nella gestione dell’azienda».

«Quanta debolezza culturale nel non capire che basta mezza frase di personaggi così abili e influenti e sei spacciato: fai diventare martire chi, magari, non è stato neppure oggetto di una censura! I veri martiri sono altri», il giudizio di Massimo Giletti sul caso Fedez.

MASSIMO GILETTI: “MAI RICEVUTO PRESSIONI A LA7”

Massimo Giletti ha poi affermato di non aver ricevuto alcun tipo di pressione a La7, neanche una telefonata da parte di Urbano Cairo, sottolineando di essere conscio di fare una televisione “al limite”: «Le battaglie contro Bonafede e le scarcerazioni dei mafiosi. O quello che ho fatto, isolato, contro Arcuri non avrei mai potuto farle altrove». Massimo Giletti ha poi rimarcato che da quando ha toccato certe corde i big dei partiti non vanno più a Non è l’arena ed ha le idee ben chiare: «Il valore di misura a sottrazione, se non hai molti nomi importanti, significa che lavori bene! Se non vengono, vuol dire che stiamo facendo un lavoro importante, che dà fastidio».

