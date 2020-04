“Massimo Giletti non rispetta distanze di sicurezza”/ Video, bufera su Non è l’Arena

Massimo Giletti percorre le strade di una Roma deserta ai tempi del coronavirus, ma non da solo. Nel suo “viaggio” per Non è l’Arena si è fatto accompagnare dagli attori Claudio Amendola e Claudia Gerini, dalla sindaca della città Virginia Raggi e dall’ex primo cittadino Walter Veltroni. La sua idea però non ha convinto tutti i telespettatori, molti dei quali hanno espresso la loro frustrazione sui social. Frustrazione legata al fatto che gli italiani sono costretti a restare a casa a causa dell’emergenza, mentre Massimo Giletti cammina indisturbato, senza peraltro rispettare le misure di sicurezza previste. Non dà la distanza a Claudio Amendola, sfiora Claudia Gerini e poi la saluta toccandole il braccio, come se niente sia accaduto in Italia negli ultimi mesi. È difficile cambiare le proprie abitudini, è vero. Questa è in effetti una delle nuove sfide per noi italiani così abituati ad esprimere il nostro affetto. Ma chi va in tv non deve dimenticare il peso dei messaggi che manda. In molti gli hanno rimproverato anche l’assembramento della troupe: «Ditemi il senso di avere 10 persone a Fontana di Trevi per un’ intervista scenografica sulla quarantena degli italiani».

MASSIMO GILETTI, E LA DISTANZA DI SICUREZZA? BUFERA SUI SOCIAL

«Intervista di 15 min circa con almeno 10 infrazioni», scherza un utente su Twitter. Ma da ridere c’è poco, se pure con il sindaco Virginia Raggi manca la distanza di sicurezza. Non hanno neppure le mascherine. Sì, nel Lazio non è obbligatorio uscire con naso e bocca coperti, a differenza di quanto accade in Lombardia, ma era una precauzione che male non faceva considerando appunto la mancanza di distanza interpersonale. «Ma perché #Giletti e gli intervistati non rispettano le regole di distanza di sicurezza? Chiedo per un amico», «Sottolineare la corretta distanza ed indossare le mascherine sarebbe un bel messaggio per i telespettatori, invece…», sono solo alcuni dei tanti messaggi che circolano su Twitter. Tanto che la Non è l’Arena ha dovuto replicare: «Si precisa che nel #Lazio le #mascherine non sono obbligatorie se si rispettano le distanze, come precisato qualche giorno fa dal Capo della Protezione Civile, Angelo #Borrelli». Peccato che le distanze non siano state rispettate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA