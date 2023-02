Massimo Giletti, perchè la Rai lo ha cacciato?/ “Direttore generale ha fatto delle scelte…”

Massimo Giletti ospite e Belve: “allontanato dalla Rai”

Massimo Giletti ospite di Belve da Francesca Fagnani ha parlato apertamente della sua vita privata e professionale soffermandosi sulla carriera e su un periodo ben preciso: gli anni in Rai e il suo improvviso allontanamento forzato. Nell’estate 2017 Giletti viene nominato direttore generale della Rai sostituendo il dimissionario Antonio Campo Dall’Orto. “Chi è arrivato, il direttore generale, ha fatto delle scelte…” – ha sottolineato il giornalista e conduttore che non nasconde che dietro il suo allontanamento dalla Rai ci sia un mandante politico, un uomo che gestiva il potere, che avrebbe scelto di rimuoverlo dal suo ruolo.

“Sarebbe bello chiederlo all’ex direttore generale (…) non mi va di dirlo, ma si capisce benissimo.” – ha detto Giletti che non ha mai pronunciato il nome di Mario Orfeo. La Fagnani dal canto suo domanda: cosa dovrebbe fare la Rai per convincerlo a tornare a casa con il giornalista che ha replicato: “il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”.

Massimo Giletti: "Fiorello ha fatto tanto per me"

Massimo Giletti non ha fatto il nome di chi l’ha fatto “saltare” in Rai: “so benissimo chi è ma non voglio dirlo”. Il giornalista non si è sentito mai tanto supportati dai suoi colleghi de La7 trovando sempre parole di stima ed affetto da parte dei colleghi di altre reti e aggiunge: “se uno non sente di fare una cosa non la fa, però non può pensare che a distanza di tempo chi l’ha subita non la tiri fuori”. Il conduttore ha poi parlato della esperienza vissuta a Mediaset: “ho un ottimo ricordo degli incontri con gli uomini Mediaset, ma mi è dispiaciuto non essere riuscito a dialogare con Pier Silvio Berlusconi, se ci fossimo incrociati sarebbe stato diverso. A me piace incontrare chi decide”.

Infine spazio all’amore e alla vita privata con il giornalista che parlando dei genitori si commuove: “tornare a casa mi fa male, riavvolge il nastro di una vita”. Infine parlando di amici e colleghi rivela: “non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”.











