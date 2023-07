Massimo Giletti ritorna in Rai, dopo l’addio a La7?/ “Valuteremo nel reciproco interesse”

Giletti potrebbe tornare in Rai: la conferma di Roberto Sergio

Non è l’Arena di Massimo Giletti è stata cancellato da La7, nonostante gli ascolti fossero notevoli. Non sono chiare le motivazioni che hanno portato alla separazione da Urbano Cairo, sta di fatto che non c’è posto per il giornalista nella rete neanche la prossima stagione.

Ci si comincia a domandare che fine farà il conduttore e, forse, la risposta potrebbe sorprendere chi ha seguito, almeno un po’, le vicende travagliate della sua messa in onda. Giletti potrebbe ritornare in Rai, a confermare questa possibilità lo stesso AD Roberto Sergio, che in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero dichiara: “Valuteremo nel reciproco interesse…”. L’amministratore delegato dell’emittente pubblica ha poi aggiunto sul giornalista: “È tuttora sotto contratto con La7…Quando sarà disponibile sul mercato valuteremo…”. Dunque, le passate indiscrezioni potrebbero trovare terreno fertile per un ritorno agli esordi del programma L’Arena.

Massimo Giletti le prime indiscrezioni sul ritorno in Rai

Le voci sul presunto ritorno in Rai di Massimo Giletti, risalgono a un mese fa e sembra che stiano trovando conferma. Il giornalista aveva iniziato proprio nella rete pubblica con il suo L’Arena per poi essere cancellato, nel 2017, con motivazioni che ancora oggi non sono del tutto chiare.

Oggi, dopo il divorzio da La7, il conduttore potrebbe addirittura tornare agli esordi del programma. A lanciare per primo l’indiscrezione ci ha pensato DavideMaggio.it secondo cui Giletti era stato avvistato in Viale Mazzini, per l’appunto sede della Rai: “Aspetto importanti: ci risulta che Giletti sia andato al settimo piano, quello dei ‘supercapi’. Il suo interlocutore, dunque, non è stato un semplice direttore…”. E’ lecito pensare che il giornalista possa riprendere Non è L’Arena da dove lo aveva lasciato, prima dell’accordo con Urbano Cairo.

