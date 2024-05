Massimo Giletti: “Sofia Goggia? Voci mercato”/ “Ecco perché non ho avuto un figlio”

Massimo Giletti è fidanzato o no? In passato ha detto di essere alla ricerca di un amore, mentre in un’altra intervista ha spiegato di essere fidanzato ormai da dieci anni. A Piero Chiambretti spiega: “Le questioni personali le ho sempre tenute nascoste, anche per proteggere le donne con cui uno sta. Non dobbiamo far caso alle interviste, a quello che uno dice…”. Tra le donne accostate a Giletti, c’è anche Sofia Goggia. Lui, parlando proprio della campionessa di sci, sottolinea: “Sono voci di mercato, è esagerato”, smentendo dunque una storia vera e propria con l’azzurra. Sulla possibilità di avere un figlio, o meglio, sul fatto di non averne avuti nel corso della sua vita, il conduttore replica: “Devi avere un progetto vero, come anche il matrimonio. Devi essere in due… Guarda la mia faccia, io non mi sono mai sposato”.

Nell’intervista con Piero Chiambretti, Massimo Giletti parla anche di Massimiliano Allegri e dell’addio alla Juve, arrivato dopo la finale di Coppa Italia nella quale si è visto un tecnico nervosissimo al termine del match, pronto a fare a spallate con i direttori di gara e con lo stesso Giuntoli. Secondo Giletti, grande tifoso bianconero, per Allegri “quella finale di Coppa Italia era la Champions, sapeva già che sarebbe andato via, che la dirigenza non lo avrebbe riconfermato”.

Non si tratta, dunque, di una questione economica: il nervosismo derivava da altro secondo il giornalista. “I soldi non contano, era un corto circuito di solitudine. Io c’ho parlato dopo, non posso dire cosa mi ha detto, ma posso sottolineare la sua solitudine. Negli ultimi anni si è trovato a gestire solo una Juve piena di problemi… Si è dovuto caricare tutto e quell’immagine della finale di Coppa Italia è proprio simbolo della solitudine di un uomo” conclude il conduttore.











