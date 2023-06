Massimo Giletti torna in Rai con Non è l’Arena?/ “Ha parlato con i ‘supercapi’…”

Massimo Giletti, il presunto avvistamento nella sede Rai di viale Mazzini

Sono trascorse ormai diverse settimane da quando, in maniera del tutto inaspettata, il rapporto tra Massimo Giletti e La7 si è interrotto. Il conduttore è rimasto “orfano” del suo programma Non è l’arena, chiuso per ragioni che ancora oggi sono oggetto di dibattito e poca chiarezza. Ad alimentare le perplessità sulla decisione balzarano all’attenzione anche gli ottimi risultati in termini di ascolti e seguito, rendendo ancor più clamorosa la scelta della rete di non puntare più sul conduttore il il suo format.

Già nella chiacchierata settimana della separazione tra Massimo Giletti e La7 si era vociferato – come riporta LaNostratv – di un possibile passaggio del conduttore alla Rai. Chiaramente, si sarebbe trattato e si tratterebbe di un ritorno dato che L’Arena era nata proprio nel palinsesto della televisione pubblica prima di passare alla corte di Urbano Cairo. Su questi rumor, senza entrare nel merito delle ragioni del divorzio, è intervenuto il portale DavideMaggio.it con una nuova indiscrezione riferita al futuro televisivo di Massimo Giletti.

Secondo DavideMaggio.it – riporta LaNostraTv – Massimo Giletti sarebbe stato avvistato ieri pomeriggio in Viale Mazzini, per l’appunto sede della Rai. Chiaramente, il presunto avvistamento avvalorerebbe la tesi di un possibile ritorno nel palinsesto della rete pubblica e magari proprio con Non è l’arena. A tal proposito, sui social impazzano le teorie e le indiscrezioni con il portale che aggiunge anche ulteriori dettagli rispetto alla visita del conduttore alla sede Rai. Nello specifico, pare che si sia recato al settimo piano di via Teulada, ubicazione dei dirigenti.

“Aspetto importanti: ci risulta che Giletti sia andato al settimo piano, quello dei ‘supercapi’. Il suo interlocutore, dunque, non è stato un semplice direttore…”. Questo quanto raccontato da DavideMaggio.it – e riportato dal sito LaNostraTv – in riferimento al presunto avvistamento di Massimo Giletti nella sede della Rai. Nel caso in cui l’indiscrezione venisse confermata, sarebbe ancor più lecito credere che per il conduttore si stiano aprendo le porte per un grande ritorno nella rete pubblica dopo l’addio del 2017.











