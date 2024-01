Massimo Giletti tuona contro Urbano Cairo: “Tradito da un fratello”/ E sul flirt con Sofia Goggi glissa

Massimo Giletti, addio burrascoso a La7 tuona contro Urbano Cairo: “Sono stato tradito da un fratello”

Massimo Giletti ha scelto di dire la sua senza mezzi termini sull’addio a La7, i rapporti con Urbano Cairo ed il suo ritorno in Rai in una lunga intervista concessa a Gente. Il conduttore di Non è l’Arena sulla chiusura anticipato ed improvvisa del suo talk e soprattutto sul modo in cui si è comportato con lui l’editore Cairo ha tuonato: “Quello che ho vissuto è stato il tradimento di una persona che consideravo un vero fratello: non voglio parlare della questione giudiziaria, entro nel merito di quella umana”.

E poi ancora Massimo Giletti contro Urbano Cairo ha continuato: “Non mi sarei mai aspettato che la persona che mi abbracciò quando morì mio padre e che mi trovai all’improvviso alle spalle nella giornata in cui lo seppellivo, potesse, senza dirmi nulla, senza neppure guardarmi negli occhi, senza darmi una parvenza di motivazione, chiudere non solo un programma, ma chiudere un rapporto umano.” Al conduttore piemontese più che la fine del rapporto lavorativo ha rattristato e deluso la fine del rapporto umano.

Da mesi circola il gossip su un presunto flirt tra Massimo Giletti e Sofia Goggia ma i diretti interessati tacciono. Durante l’intervista a Gente il conduttore ha continuato a preferire il silenzio limitandosi a dire solo che c’è una donna nella sua vita ma senza bilanciarsi troppo: “Non è detto che sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è. Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri, posso dire che c’è una presenza importante a cui tengo molto.”

Sul ritorno in Rai Massimo Giletti, infine, ha rivelato: “Farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi”. Poi ha spiegato: “Quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte. Trovo però che tentare di dare fiducia alla Rai in questo momento sia un atto sensato. Qualsiasi altra scelta farà rumore. Vedremo.” Il ritorno di Giletti in Rai era già stato ufficializzato dall’AD Roberto Sergio nelle scorse settimane non è chiaro, invece, quali saranno i progetti











