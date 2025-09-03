Prima del ritorno in tv, Massimo giletti ha trascorso le ultime vacanze in un posto di "fede": ecco dove.

Massimo Giletti sarà uno dei protagonisti della nuova stagione televisiva della Rai. Il conduttore, infatti, tornerà in onda con la seconda edizione de “Lo stato delle cose” tornando ad occuparsi di attualità raccontando i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico. Prima, però, di riprendere in mano le redini della trasmissione e tornare ad informare il proprio pubblico, ha trascorso l’estate provando a rilassarsi in vista di una nuova ed impegnativa stagione televisiva.

Quelle di Giletti sono state, in parte, delle vacanze dedicate alla fede, ma anche ai più bisognosi. Giletti, infatti, che non ha mai nascosto la sua grande fede, ha scelto di andare in pellegrinaggio a Lourdes come svela Giuseppe Candela su Chi.

Massimo Giletti e il pellegrinaggio a Lourdes

Come si legge nella rubrica “C’è chi dice…” di Giuseppe Candela pubblicata sul settimanale Chi, Massimo Giletti ha scelto di andare in pellegrinaggio a Lourdes. Il giornalista e conduttore ha trascorso qualche giorno nella città impegnato come volontario. Nel 2018, in un’intervista rilasciata al periodico ‘Maria con te’, settimanale della Periodici San Paolo e riportata da Today, Giletti parlava così della fede:

“E’ una ricchezza, un dono, o ce l’hai o non ce l’hai. Io sono sempre stato restio a parlarne, perché è una dimensione del tutto personale, dovrebbe rimanere dentro a ognuno di noi. Non esiste un luogo ideale, la Madonna la puoi trovare ovunque. Certo a Lourdes è tutto più facile, ti conduce in uno stato di immediata serenità, ma è nella vita quotidiana che bisogna portare quello che lì hai vissuto”.

