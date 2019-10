Massimo Giletti vs Barbara d’Urso/ Video, “si vanta di essere testata giornalistica”

Nel corso della puntata di ieri di Non è l’Arena, non sono mancati gli attacchi, più o meno velati, di Massimo Giletti nei confronti di Barbara d’Urso, in onda in contemporanea con la sua trasmissione Live Non è la d’Urso. Se la conduttrice Mediaset ha deciso di abbandonare, almeno per il momento, il caso “Pratigate” con tutti i personaggi collaterali che ne sono seguiti con il passare del tempo, Giletti ha deciso di (ri)portare su La7 la protagonista indiscussa dell’intero scandalo, ovvero la showgirl Pamela Prati. Il padrone di casa ha cercato durante il programma di saperne di più, soprattutto dal momento che la trasmissione della collega non sarebbe riuscita in mesi e mesi di diretta a giungere ad una conclusione, lasciando di fatto il discorso a metà. “In 15 giorni noi abbiamo trovato questo documento che non voglio far vedere, ne parleremo dopo. Se uno va a cercare la verità su un caso come questo, in 15 giorni avrebbe visto che le due soggette che hanno creato tutto questo sistema avevano dei precedenti di questo tipo”, ha spiegato Massimo Giletti, attaccando in qualche modo il programma di Canale 5.

MASSIMO GILETTI VS BARBARA D’URSO SUL CASO PRATI

Massimo Giletti contro Barbara d’Urso e la trasmissione Live Non è la d’Urso che in passato si è occupata del caso di Mark Caltagirone? Dalle sue parole sembra chiaro anche se poi arriverà la smentita. Riferendosi ad Eliana Michelazzo e a Pamela Perricciolo, il conduttore ha tuonato: “Anziché invitarle, avrebbero dovuto dire forse ‘qualcosa non torna’. Perchè, se uno va sotto testata giornalistica e si vanta di essere testata giornalistica non fa lavoro giornalistico ma sfrutta al massimo queste cose? E’ una domanda alla quale un giorno o l’altro dovrebbero rispondere”, “Ce l’hai con la d’Urso?”, ha domandato Roberto D’Agostino, ma Giletti ha negato: “No, ce l’ho con chi fa un lavoro non corretto perchè non è stata solo lei”. “Non devi giudicare”, ha puntualizzato però il papà di Dagospia. “E’ la realtà!”, ha contestato la Prati, confermando così il riferimento. Infine, il padrone di casa di Non è l’Arena ha chiosato con un saluto diretto a Barbara d’Urso dopo una clip: “Salutiamo anche noi Barbara d’Urso, ciao Barbara!”.

