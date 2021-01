Massimo Giletti vs Domenico Arcuri/ “Da Barbara D’Urso? Io voglio risposte serie…”

Duro attacco di Massimo Giletti a Domenico Arcuri. Proprio mentre terminava l’intervista del commissario straordinario all’emergenza Covid su Canale 5 a “Live Non è la D’Urso”, su La7 a “Non è l’Arena” partiva lo sfogo del conduttore. Non gli è andato giù, nello specifico, il fatto che Arcuri non abbia risposto alle sue domande, preferendo invece lasciarsi intervistare da Barbara D’Urso. «Vi dico che avere anche i confronti con Arcuri… vedo che sceglie di andare da Barbara D’Urso, con giustizia e bellezza anche della conduttrice», ha sbottato Massimo Giletti. «È importante andare in tutti i programmi, però si sfugge ai programmi dove c’è la voglia di avere risposte serie». Un attacco peraltro anche alla collega, perché evidentemente dà per scontato che nel suo programma si vogliano risposte serie, altrove no e quindi queste trasmissioni vengono preferite alla sua. «È questo il vero problema. Oggi in Italia chi ha il dovere pubblico di parlare, perché lo ricordiamo è pagato con soldi pubblici, dovrebbe rispondere sempre».

GILETTI VS ARCURI “SE NON HA NULLA DA TEMERE…”

Massimo Giletti si stava occupando del business delle mascherine, in particolare delle maxi commesse con altrettante maxi commissioni. «Anche questa settimana siamo stati rimbalzati dalla struttura commissariale. Come mai non possiamo fare domande da due settimane?», ha proseguito il conduttore di “Non è l’Arena”. «Noi chiederemo questa settimana di poter parlare con Arcuri, perché su questa vicenda ci sono troppi dubbi. Se uno non ha nulla da temere deve permettere ai giornalisti di fare le domande, poi se vuole non ci risponde». Ma Domenico Arcuri non è l’unico che non risponde alle domande di Massimo Giletti e dei suoi inviati. Infatti è tornato a prendersela con Roberto Speranza che continua a ignorarlo. «Il ministro della Salute anche questa settimana ci ha detto che è impegnato in altri luoghi. La settimana farò l’elenco per farvi capire quanto è difficile fare questo lavoro», ha spiegato il conduttore di “Non è l’Arena”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA