Massimo Giletti vs Manlio Di Stefano/ Video “Vada in Austria e dica: Che caz*o fate?”

Massimo Giletti sbotta contro Manlio Di Stefano durante l’ultima puntata di “Non è l’Arena”. Il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri stava discutendo di ripartenza e nodo turismo. «Se anche avessimo detto agli alberghi di restare aperti, ma sono chiusi i flussi turistici dagli altri Paesi. Con cosa li riempivamo gli alberghi? Hanno risparmiato a stare chiusi», ha dichiarato l’esponente del governo, oltre che del Movimento 5 Stelle. Parole che faranno infuriare gli albergatori, che ora devono sentirsi pur dire di aver «risparmiato» dei soldi. «Dal 3 giugno riapre la mobilità dentro l’Europa, la prima fonte turistica italiana sono i tedeschi che torneranno in Italia». Allora il conduttore è intervenuto arrivando a urlare contro Di Stefano. «Ma se l’Austria oggi addirittura ha detto che non lascia aprire le frontiere. Lei è viceministro degli Esteri, allora deve andare all’Austria a dire “che caz*o fate?” Questo è l’atteggiamento».

GILETTI VS DI STEFANO “IL PAESE SALTA IN ARIA, CAPISCE?”

Durissimo l’intervento di Massimo Giletti, ma comprensibile considerando il momento di difficoltà anche per il settore del turismo. Il conduttore di “Non è l’Arena” ha perso le staffe con Manlio Di Stefano arrivando a urlare. «Se voi non aiutate il Paese, salta in aria. Capisce?», ha aggiunto il conduttore. Dal canto suo Di Stefano ha replicato con sprezzante ironia: «Giletti, lei mi sta dicendo che io dovrei imporre all’Austria che strategia fare?». La replica non si è fatta attendere: «Ah no? Chiudiamo le frontiere. Lei è viceministro e deve andare ad alzare i toni, visto che non è accettabile che un Paese europeo dica che chiude le barriere all’Italia». Di Stefano però ha mantenuto il suo atteggiamento: «Riportiamo questo argomento alla serietà». E Giletti non ha potuto fare altro che rilanciare: «Non è serio? Non facciamo più venire i tedeschi, come fanno ad arrivare se l’Austria è chiusa? Vengono solo volando? È l’atteggiamento… Io personalmente farei di tutto per andare dal presidente dell’Austria».

