Massimo Giletti vs Mariano Amici “Non alzi i toni o se ne vada!”/ “Quella è la porta”

Numerosi scontri, anche con toni decisamente accesi, andati in scena ieri sera in occasione del programma di La7, Non l’Arena, condotto da Giletti. Si parla di covid, e in studio vi sono i pro vax e i no vax che si contendendo la scena. Bacco, noto per essere stato un no vax “integralista” poi “convertitosi”, si è rivolto così al dottor Stramezzi, odontoiatra che sta contrastando il covid attraverso la telemedicina: “Ha un desiderio inconscio di essere in realtà un’azienda che cura il covid”. Al che Stramezzi ha ribattuto: “Ma cosa dici, ma non si permetta, ma chi è lei, cosa ne sa lei? Non deve raccontare palle sulla mia vita. Ti querelo perchè dici che hai frequentato Rango? Sei solo un imbecille”.

Di nuovo Bacco: “Ha fatto un’app che dice che è gratuita ma ha raccolto soldi, mi quereli se dico bugie”, di nuovo Stramezzi: “Basta dire balle”, ma Bacco non si ferma: “Ha mandato due messaggi pericolosissimi, quello dell’idrossiclorochina e dell’ivermectina, e poi sono state le persone come lei caro dottore che hanno allontanato le persone dai medici di famiglia e dagli ospedali, dicendo che le persone si potevano curare attraverso delle app per cui avete raccolto una marea di soldi in cui una buona parte ve li siete messi in tasca”. Stramezzi a quel punto esplode: “Lei è un imbecille, io non ho mai chiesto un euro ai pazienti, lei è un bugiardo. Ho chiesto donazioni alla Onlus, ma cosa dice?”. Ma Bacco non ci sta: Io conosco pazienti che hanno dato 450 euro”, ma Stramezzi rimanda di nuovo le accuse al mittente: “A me no, questa è una bugia”.

Discussione molto animata anche fra il medico Mariano Amici e il giornalista Telese. Il primo attacca: “La dovete smettere di dire stupidaggini, io a differenza vostra non mi limito a dire il vaccino è acqua di fogna, io spiego cosa è, i meccanismi di funzionamento, spiego bene il quadro rischio-benefici, cosa che faccio sempre. Voi invece esprimete giudizi parlando alla pancia della gente”. Ma Telese non ci sta: “Mentre lei faceva i test ai kiwi è finita la pandemia, qui ci vuole il 118, faceva i tamponi ai kiwi. Ci vuole il 118”.

Amici replica: “Lei è un nullafacente che viene qui ad arrangiarsi la giornata, non si permetta di parlare con me, non conosce le basi scientifiche, lei è un perfetto incompetente, non mi rivolga la parola. Non si sa di cosa vive, di me invece lo si sa”. Poi Telese replica e ribadisce: “Ci vuole l’ambulanza Massimo”. Ad un certo la situazione è divenuta talmente incandescente che anche Giletti è stato costretto a intervenire: “Adesso parlo io, o lei si comporta in modo corretto oppure la porta è quella la – rivolgendosi sempre ad Amici – non accetto che lei alzi i toni, lei risponda in modo corretto ma non alzi i toni, se continua ad alzare i toni quelli è la porta”.



