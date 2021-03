Massimo Giletti vs Selvaggia Lucarelli/ Video: “Baciava Corona in tv, ora ci giudica”

Durissimo attacco di Massimo Giletti a Selvaggia Lucarelli dalle telecamere di Non è l’Arena. Il conduttore, che oggi si è occupato anche dell’arresto di Fabrizio Corona, non ha affatto apprezzato le critiche della giornalista, che lo ha tirato in ballo su Instagram dicendo di aver “fatto il suo male” per averlo invitato in tv e avergli dato un ruolo di peso nel suo programma (ma lo ha accusato anche in passato). Non è tardata ad arrivare la replica del conduttore, che ha esordito mandando in onda una foto di un bacio tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona a Celebrity Now. “Aveva intervistato Fabrizio Corona e ci fu un bacio sulle labbra. Io non mi permetto mai di esprimere… andare oltre nei commenti, ognuno fa la televisione e dice quello che vuole. A differenza di quello che dice Selvaggia Lucarelli, non credo di aver danneggiato Fabrizio”.

Poi ha fatto una precisazione: “Innanzitutto nell’ordinanza è scritto che era il nostro programma, ma era quello di Barbara D’Urso dove disse delle cose molto concrete e dure, ma a ragion veduta per quello che stava subendo nella storia della moglie. Si cita Non è l’Arena, ma era un programma di Barbara D’Urso”. Massimo Giletti ha spiegato che la sua scelta di coinvolgerlo è stata dettata dal fatto di dargli una mano importante. “Con me ha collaborato tantissimo”.

MASSIMO GILETTI ATTACCA SELVAGGIA LUCARELLI

Massimo Giletti ha poi citato la vicenda del bosco di Rogoredo: “Lo abbiamo mandato lì, perché solo lui aveva il linguaggio che ci permetteva di cercare di entrare in contatto con quelle persone. Solo lui poteva salvare due ragazzi trovati per caso in quel boschetto. Li ha presi e li ha portati in comunità. Sono andato a trovarli e si sono salvati”. Parlandone a Non è l’Arena si è quindi lasciato andare ad uno sfogo contro Selvaggia Lucarelli: “Avessi fatto solo questo, Selvaggia. Io e Fabrizio abbiamo salvato due persone. Se non avessi dato quella possibilità chissà che fine avrebbero fatto, magari non sarebbero ancora più vivi”. Quindi, l’attacco diretto: “Tu esprimi voti a Ballando alzando le palette e con la tua intelligenza puoi dire tutto quello che vuoi, ma avere sempre le sentenze, sempre questa voglia di giudicare dall’alto di che cosa… Un po’ di umiltà sarebbe importante. Io ho dato una chance a Fabrizio”.

Anche da Sandra Amurri, ex giornalista del Fatto Quotidiano, ha attaccato la collega: “La Lucarelli ha perso un’occasione per tacere, visto che comunque deve esprimere sempre sentenze, con un moralismo prêt-à-porter sempre stucchevole. Ormai i giornalisti ragionano in base a like e agenti che sponsorizzano, ritorniamo alle origini”.

