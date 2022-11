Massimo Gramellini, marito di Simona Sparaco/ La carriera e il figlio Tommaso

Massimo Gramellini: la carriera da giornalista e scrittore

Massimo Gramellini è uno dei più celebri scrittori e giornalisti italiani, oltre ad essere da qualche anno editorialista del Corriere della Sera. Torino è la sua città di origine dove, interrotti gli studi in Giurisprudenza, decide di dedicarsi interamente al mondo del giornalismo e della scrittura. Vocazione che lo porta alla sua prima esperienza professionale come collaboratore del Corriere dello Sport – Stadio. Nel 1988 si trasferisce poi nella redazione romana de La Stampa, per poi avvicinarsi alla politica e diventare corrispondente.

La sua collaborazione con La Stampa prosegue anche negli anni successivi: dirige il settimanale Specchio, cura la rubrica Buongiorno e nel 2005 assume la vice-direzione del quotidiano. Dal 2017, poi, inizia la sua esperienza di collaboratore per il Corriere della Sera. In televisione ha anche collaborato con la trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa e, sempre in Rai, è conduttore del programma Le parole della settimana. Inoltre è anche autore di due celebri romanzi che hanno riscosso un ottimo successo: L’ultima riga delle favole del 2010 e, soprattutto, Fai bei sogni del 2012.

Massimo Gramellini: la storia d’amore con Simona Sparaco

Massimo Gramellini, oltre ad una ricca attività professionale tra giornalismo, scrittura e televisione, vive anche una riservata ma splendida storia d’amore con la moglie Simona Sparaco, con la quale ha un figlio, Tommaso, nato nel 2019. Lei è una nota scrittrice e sceneggiatrice italiana ed è ospite oggi pomeriggio del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai1. Prima della storia d’amore e del matrimonio con la Sparaco, però, il giornalista ha vissuto anche un altro matrimonio, quello con la giornalista Maria Laura Rodotà.

Massimo Gramellini e Simona Sparaco si sono conosciuti grazie ad un amico in comune e, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Nel 2019 è nato il figlio Tommaso e, a seguire, hanno deciso di coronare la loro romantica storia d’amore con il passo più importante: il matrimonio. “Siamo arrivati a un punto delle nostra vite nel quale volevamo entrambi essere felici e non soffrire più. Io e Massimo ci siamo guardati, ci siamo riconosciuti e abbiamo deciso di coniugare insieme i verbi al futuro” aveva confessato la Sparaco.











