Massimo Leosini, marito e figlie Franca Leosini/ Vivono “separati” perché…

Massimo Leosini è il marito della celebre conduttrice di ‘Storie Maledette’, Franca Leosini. Della loro vita privata non sappiamo moltissimo, perché entrambi tengono davvero tanto alla propria privacy. Sappiamo però che si amano come il primo giorno e che hanno due figlie, che vivono a Napoli: “A Napoli sono rimaste le mie figlie, due ragazze felici e un marito del tutto disinteressato al mio lato pubblico. Per lui che io faccia le polpette o le storie maledette, non fa differenza”, ha raccontato la presentatrice di casa Rai in una recente intervista.

A parte questo episodio, raramente Franca Leosini ha parlato del suo grande amore, perché come lui non ama mischiare vita lavorativa e vita privata. Come dicevamo, Massimo Leosini abita a Napoli con le figlie, mentre Franca vive a Roma per motivi lavorativi.

Massimo Leosini, la scelta di Franca di utilizzare il suo cognome

Massimo e Franca Leosini stanno insieme da parecchio tempo ma sbirciando sul web, pare che la giornalista sia stata sposata con un altro uomo in passato. Da quando ha incontrato Massimo la sua vita è cambiata, al punto da decidere di utilizzare il suo cognome e “rinunciare” al suo (Lando, ndr). “Sono nata in una culla privilegiata. Famiglia altoborghese, mio padre lavorava nella finanza che conta. Quando ho scelto di chiamarmi Leosini l’ho fatto perché io conduco una vita ‘da metalmeccanica’, lavoro dal mattino presto alla sera tardi. Il mio cognome mi pesava. Non volevo che si dicesse che lavoravo grazie a papà…“, ha raccontato la presentatrice in una interessante intervista sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

