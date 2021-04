Massimo Leosini, marito Franca Leosini/ “Trucco per un amore lungo? Vivere lontani”

Non è la prima volta che sentiamo dire che il segreto di un amore duraturo è vivere in case separate e anche Franca Leosini lo conferma parlando del suo adorato Massimo. Si chiama così il marito della giornalista da sempre icona della televisione anche se sa centellinare la sua presenza rendendo ogni evento quasi unico. Questa sera lei sarà ospite de La canzone segreta e chissà che il brano non sia legato proprio all’uomo con il quale ha condiviso la sua vita in questi anni. Su una cosa però non abbiamo dubbi: per far durare a lungo un matrimonio bisogna rimanere lontani, almeno per un periodo. Massimo Leosini, infatti, vive a Napoli, la citta d’origine della moglie, mentre lei è spesso a Roma per lavoro. Proprio questo suo allontanarsi rende unico il momento dell’incontro.

Franca Leosini/ L'amico Massimo e i ricordi della mamma: l'infanzia della giornalista

Massimo Leosini, marito Franca Leosini, chi è e perché hanno lo stesso cognome?

Ma cosa sappiamo del marito dell’amatissima conduttrice di Storie Maledette? A parte questo piccolo particolare della lontananza sappiamo poco o niente visto che anche lui, proprio come la sua consorte, ama vivere in una coltre di mistero e dietro ad un grosso muro di privacy. A rivelare qualcosa ci ha pensato però la diretta interessata che in qualche intervista ha rivelato di aver sposato il marito Massimo ormai oltre venti anni fa e che dalla loro unione sono nate le sue due figlie che vivono a Napoli proprio insieme al loro padre. Massimo Leosini l’ha conquistata ad una festa e la prima cosa che le disse fu un complimento alle sue gambe. In quel momento lei rispose a tono ma il colpo di fulmine li colpì: “Fu amore. Ancora oggi lui fa la spola tra Napoli e Roma. Qualche volta mi raggiunge qui solo per guardare insieme a me la trasmissione, la domenica sera…“. Una piccola curiosità? I due hanno lo stesso nome perché proprio lei ha preso quello del marito.

LEGGI ANCHE:

Franca Leosini/ "I Leosiner? Mi rende felice che i miei fan siano anche giovani"Massimo Leosini, marito Franca Leosini/ Lei: "ho lasciato un altro per lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA