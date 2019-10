Massimo Lopez a Domenica Live/ Video hot: “in camerino con Barbara D’Urso le farei..”

L’attore e comico Massimo Lopez sarà il primo ospite dell’imminente pomeriggio di Canale 5 con Domenica Live: amico di vecchia data della padrona di casa Barbara D’Urso, tra sorprese e maxi interviste, l’ex componente del famoso Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi si sottoporrà alle provocazioni della bella “Carmelita” non risparmiando di certo quel sense of humour che lo fa ancora oggi uno dei più simpatici volti del piccolo schermo. Lopez parlerà del suo infarto, ormai lontano due anni, e di come pian piano la sua vita anche lavorativa è ricominciata ancora meglio di prima: verrà ricordato il Trio con immagini esclusive, ci sarà un saluto speciale per la cara amica Anna che non c’è più e poi probabilmente anche qualche anticipazione sui prossimi lavori di Lopez e Solenghi che sbarcheranno nell’aprile 2020 al Teatro Comunale Traiano a Civitavecchia con un nuovissimo show anche super decretato nei contenuti.

MASSIMO LOPEZ DALLA D’URSO: IL SIPARIETTO HOT

«Perché sono qua? Perché oggi pomeriggio sono con lei in trasmissione…», attacca Massimo Lopez dal divanetto della D’Urso in camerino, poi in sottofondo si sente la padrona di casa che provoca «cosa vorresti fare sul divano con me?». A quel punto il comico non si tira indietro e si lancia nella improbabile “seduzione” della D’Urso: «mi farei con lei qui una bella, grande sonora… chiacchierata. E poi… si tromba dopo», azzarda con ironia il simpatico ex componente del Trio con Solenghi e la compianta Marchesini. Barbara D’Urso scoppia allora a ridere e confessa di non fare sesso da moltissimo tempo, con Lopez che non perde tempo a riferire «anche io non mi muovo molto. Quello lì là sotto ogni tanto mi dice di fare qualcosa, ma io niente..». Ultima provocazione è su come si dovrà vestire la conduttrice durante la puntata di Domenica Live, con Lopez che allora fantastica «dovresti avere de bellissimi fiori addosso…», e allora Barbara non si tira indietro e “provoca” nuovamente «dove li metto i fiori? Sulle tette?» e Lopez ridendo ammette «sì dai, due lì e un altro dove vuoi tu…».





