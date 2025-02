Massimo Lopez è indubbiamente un simbolo del piccolo schermo e del teatro nostrano. Classe 1952, l’attore marchigiano ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo agli inizi degli anni settanta. Tanti i ruoli interpretati in serie televisive e appunto spettacolo teatrali, con il trio comico formato assieme al collega e amico Tullio Solenghi e l’indimenticabile Anna Marchesini.

Un trio di grande successo, che ha aperto nuovi scenari a tutti i suoi componenti. “Ma non c’è stata una ragione precisa…”, assicura Massimo Lopez, parlando dei motivi che portarono allo scioglimento del gruppo. “Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio”, rivela ancora a Ciao Maschio, in una bella intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo.

Con l’amico Solenghi e Anna Marchesini aveva formato uno dei gruppi comici più amati nella storia della tv italiana, eppure ad un certo punto fu proprio Massimo Lopez a proporre ai colleghi una pausa di riflessione. Evidentemente l’attore si sentiva poco stimolato, voleva forse provare cose nuove e intraprendere progetti più sfidanti. “Cominciai a soffrire la ripetitività di certe cose. Mi sentivo meno creativo, mi sembrava di dover forzare un po’ la mano e allora proposi a loro di fermarci per qualche anno”, ricorda Massimo Lopez.

Nel frattempo, i tre comici imboccarono strade diverse fino alla possibilità di tornare insieme, qualche tempo dopo, svanita per i gravi problemi di salute di Anna Marchesini. Oggi Massimo Lopez è anche conosciuto e apprezzato dai più giovani, per essere il doppiatore di Homer Simpson, avendo sostituto l’indimenticabile Tonino Accolla. Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Massimo Lopez non ha mai fatto mistero di non avere una compagna. “Sono un etero single, ma non mi piace essere solo”, ha confidato.