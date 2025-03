Massimo Lopez, nato nel 1952 ad Ascoli Piceno, per anni ha fatto parte del Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, un gruppo comico che li ha portati ad uno straordinario successo. I tre, insieme, hanno partecipato a numerose trasmissioni di grande popolarità come Domenica In, il Festival di Sanremo, portando in scena anche numerosi spettacoli al teatro. Dopo il 1994, quando il Trio si è sciolto, ha proseguito la sua carriera artistica da solo, tra teatro e tv ma anche radio: dal 2007, infatti, Lopez partecipa al Morning show di R101 con “La carica di 101”. Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Massimo Lopez? L’attore non si è mai sposato e non ha avuto figli e non ci sono notizie neppure su storie sentimentalmente rilevanti.

Spesso a Massimo Lopez sono state accostate storie con uomini ma l’attore e comico non ha mai fatto coming out, anzi, in un’intervista con il settimanale “Oggi” ha spiegato di essere etero. Una definizione, tra l’altro, che non è piaciuta a tanta gente e che ha costretto l’attore marchigiano ad una specifica sul suo profilo Instagram per difendersi e soprattutto per spiegare al meglio quello che voleva essere il suo pensiero espresso sulle pagine di “Oggi”. “Sono sempre stato dalla parte di tutti, credendo fermamente nell’amore, in ogni sua forma” ha spiegato Lopez. “Non c’è un amore giusto e un amore meno giusto, ma esiste solo l’amore” ha aggiunto ancora il comico nel suo messaggio Instagram.

Massimo Lopez, vita privata: “Non mi etichetto”

Il comico Massimo Lopez non è mai stato sposato e non abbiamo notizia di storie d’amore che abbiano contraddistinto la vita dell’attore. Sappiamo comunque che, per sua stessa ammissione, l’attore non ama etichettarsi e a dirlo è stato proprio lui tramite il suo profilo Instagram.

“Non ho mai avuto bisogno di dare un nome a questo amore, né tantomeno sento il bisogno di etichettarmi” ha scritto il comico su Instagram. Non sappiamo dunque se Massimo Lopez sia o meno omosessuale e non c’è pure bisogno di chiederselo: l’attore ritiene di essere felice e questa è la cosa più importante, al di là di quelle che siano state le sue storie d’amore che ha alle spalle.

