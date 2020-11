Massimo Lopez è fidanzato?/ “Ho avuto difficoltà a distinguere l’amore vero..”

Massimo Lopez è single oppure no? La vita privata dell’attore è avvolta nel mistero e oggi che sarà ospite su Rai1 a Oggi è un altro giorno, il comico sarà chiamato non solo a dire la sua questo periodo di quarantena e di malattia colpito dal Covid 19 ma anche qualcosa su quello che è il suo privato. In questi anni non si è mai saputo se Massimo Lopez sia mai stato sposato, se abbia avuto una compagna o se attualmente sia single o accompagnato, ma lui stesso, nelle poche volte che ha avuto modo di commentare un po’ la sua vita privata si è tenuto sul vago parlando del suo lavoro come unica valvola di sfogo ma spiegando anche di non essere mai stato in grado di riconoscere l’amore vero e, quindi, velatamente, ammettendo una serie di flirt che magari poi non sono diventati niente di serio, almeno non tanto da portarlo all’altare o a formare una famiglia.

Massimo Lopez è fidanzato? Resta un mistero la vita privata…

Durante una lunga intervista al famoso settimanale ‘Nuovo’, Massimo Lopez, in tempi non sospetti, aveva spiegato: “Non ho avuto tanto tempo a disposizione, ma ho sempre trovato molta difficoltà a distinguere qual era amore vero“ tant’è da ribadire ancora: “Una verità amara, per questo il lavoro è il mio rifugio“. Cosa rivelerà oggi che ancora non sappiamo della sua vita? Forse il trio, alla fine, è stata davvero la sua grande famiglia? Proprio nei giorni scorsi si è collegato da casa per un saluto all’amico Tullio Solenghi sul palco di Ballando con le stelle 2020, cosa rivelerà oggi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA