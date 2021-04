Massimo Lopez/ Fidanzato? Dal presunto amore segreto al ricordo di Anna Marchesini

Attore, doppiatore, conduttore, comico e imitatore: Massimo Lopez annovera nel suo curriculum una lunga serie di esperienze lavorative importanti che oggi l’hanno reso uno dei volti più amati della Tv italiana. Esperienze che in parte ha voluto raccontare nel suo libro Stai attento alle nuvole. “Ripercorrere le tappe della mia vita è stata una terapia, come riguardare le immagini di un bellissimo viaggio”, ha ammesso in una recente intervista rilasciata a Domanipress.it, durante la quale ha ricordato la bravissima Anna Marchesini.

“Anna negli anni Ottanta chiamò me e Tullio per lavorare insieme un programma per Radio2 Liguria e da allora non ci siamo più lasciati. – ha dichiarato Lopez nel corso dell’intervista, aggiungendo – L’ultimo incontro col Trio non c’è, perché è un incontro continuo. Con Tullio ne parliamo sempre e nello spettacolo che portiamo in giro da due anni (e che speriamo di poter riprendere) la presenza di Anna è sempre molto forte”.

Massimo Lopez è fidanzato? I (pochi) gossip sulla vita privata

La carriera e i successi di Massimo Lopez sono ben noti a tutti, non possiamo tuttavia dire lo stesso della vita privata dell’attore e comico. Ad oggi non sappiamo se Massimo sia legato a qualcuno o abbia avuto amori di recente. Il conduttore preferisce infatti tenere ben lontana dai riflettori e dal gossip, dunque, la sua vita privata. Eppure, qualche tempo fa, si è vociferato di un amore segreto avuto con un uomo di nome Roberto. Ovviamente parliamo di una voce senza alcun fondamento certo, né tantomeno confermata (o smentita) dal diretto interessato.

