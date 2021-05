Massimo Lopez/ “La presenza di Anna Marchesini è sempre molto forte”

Massimo Lopez ospite della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. L’attore, doppiatore e comico recentemente si è dato anche alla scrittura pubblicando il libro dal titolo “Stai attento alle nuvole. Un viaggio di vita e famiglia”, edito per Solferino, scritto a quattro mani con il docente e scrittore Sante Roperto.

Un libro a cui è molto legato e che ha raccontato così durante una intervista rilasciata a Domanipress.it: “quando ho iniziato a scrivere con Sante Roperto, scrittore e co-autore di ‘Stai attento alle nuvole’, abbiamo pensato insieme che in un contesto biografico alcune note o licenze potevamo concedercele. Soprattutto dal punto di vista temporale. Senza comunque cambiare il senso o il verso della storia. Scrivere è una terapia? Per me posso dirti che senza dubbio lo è stato. E lo è oggi anche rileggerlo, ripercorrendo ogni volta questo bellissimo viaggio; Il libro è anche un omaggio alla mia famiglia e in particolare a mamma che oggi non c’è più”. Una vita di grandi successi quella di Massimo Lopez che ha girato l’Italia: da nord a Sud, anche se una città più di tutte gli è rimasta nel cuore: “Napoli è comunque il posto a cui ho riservato maggiori attenzioni in quanto luogo delle mie origini”.

Massimo Lopez e il trio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini

Massimo Lopez raggiunge la grande notorietà con il Trio Solenghi, Lopez e Marchesini a cui ha dedicato ampio spazio anche nel suo libro. In particolare, l’attore e doppiatore ha ricordato come è nato il trio: “Anna Marchesini negli anni Ottanta chiamò me e Tullio per lavorare insieme un programma per Radio2 Liguria e da allora non ci siamo più lasciati. L’ultimo incontro col Trio non c’è, perché è un incontro continuo. Con Tullio ne parliamo sempre e nello spettacolo che portiamo in giro da due anni (e che speriamo di poter riprendere) Massimo Lopez”.

Infine Lopez si è fatto apprezzare e conoscere anche doppiatore. Tra i tutti personaggi a cui ha prestato la sua voce c’è anche Homer dei Simpson: “sicuramente è molto divertente, ma lo è anche quando doppio altri personaggi. Può uscire un rapporto di simpatia col personaggio che stai doppiando, ma certo non esiste un processo di identificazione con lo stesso. Altrimenti sarei uguale a tutti i personaggi che doppio. Il grande Accolla ha doppiato Homer per 24 anni e, quando è venuto a mancare, hanno chiesto dagli Stati Uniti alcuni provini per scegliere di avrebbe dovuto doppiare Homer. Così sono stato scelto io. Quando si cambia voce a un personaggio, il pubblico fa fatica e può fare confronti. Ma è normale”.



