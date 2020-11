Massimo Lopez tweet contro Mariotto! “Poco leale” / “Tullio vincitore morale”

Per Massimo Lopez il vero vincitore di Ballando con le Stelle 2020 è Tullio Solenghi. L’attore ha perso le staffe quando ha scoperto che l’amico fraterno è stato eliminato dalla finalissima. Con un tweet al veleno ha espresso tutto il suo disappunto in tempo reale, designando la sua classifica personale: “Tullio è il vincitore morale!“, ha scritto sul proprio profilo Twitter. Un tweet ripreso immediatamente da Selvaggia Lucarelli, che durante la diretta di Ballando con le Stelle è rimasta spiazzata per l’attacco frontale rivolto proprio ai giurati. Secondo Massimo Lopez, infatti, le responsabilità maggiori per l’eliminazione di Tullio Solenghi sarebbero da attribuire proprio ai giudici. “Tullio è sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!”, ha scritto seccato Massimo Lopez. Un messaggio duro a cui Selvaggia Lucarelli ha reagito con stupore: “questa non me la merito”.

Massimo Lopez difende Tullio Solenghi e attacca Mariotto

In effetti Selvaggia Lucarelli ha sempre elogiato il percorso di Tullio Solenghi, come del resto buona parte dei giudici. E’ stato il popolo social, in un certo senso, a “tradire” l’attore genovese nel momento del bisogno. “Massimo siamo concordi con te col dire che Solenghi è stato ingiustamente penalizzato e nonostante tutto è stato un gran signore. Mai polemiche mai sceneggiate“, scrive sotto il suo post un internauta. La mancata vittoria di Solenghi ha innescato alcune polemiche sul web, soprattutto dopo le scintille avvenute in puntata tra Tullio e Mariotto. Qualcuno sostiene persino di aver notato un fugace gesto dell’ombrello durante la premiazione di Solenghi e il battibecco con Mariotto.

Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione! @Ballando_Rai #ballandoconlestelle — Massimo Lopez (@MassimoLopez_) November 21, 2020





