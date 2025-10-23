Massimo Lovati approderà nella casa del Grande Fratello? L'avvocato potrebbe partecipare all'edizione super vip del reality.

Massimo Lovati sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini? Stando ai rumors dovrebbe andare in onda su Canale 5 da gennaio 2026 nella versione ‘super vip’ e sembra che anche l’ex avvocato di Andrea Sempio potrebbe far parte del cast. A TvTalk Davide Maggio in merito alle selezioni del reality ha fatto sapere che un nome lo ha lasciato senza parole perché non se lo aspettava assolutamente. Il noto giornalista ha detto che è noto nel mondo della cronaca nera, però non ha rivelato di chi si tratta.

Ci ha pensato Selvaggia Lucarelli a rivelare il nome del possibile concorrente dee Grande Fratello Vip, sul Fatto Quotidiano ha infatti detto che si tratta di Massimo Lovati. L’argomento è saltato fuori anche nel nuovo programma di cronaca che Pino Rinaldi conduce su la7, Ignoto X. Il giornalista ha fatto sapere di aver provato a contattare l’avvocato non appena ha appreso l’indiscrezione sul reality, lui però non ha risposto. Si è lasciato poi sfuggire un’interessante novità, a quanto pare di recente l’uomo per gestire le possibili proposte televisive ha assunto un agente.

Massimo Lovati parteciperà all’edizione super Vip del Grande Fratello?

Per anni l’avvocato è stato spesso ospite in varie trasmissioni televisive per parlare del caso di Garlasco, lui fino a poche settimane fa rappresentava Andrea Sempio ma ha deciso di assolverlo dal suo incarico. Il motivo? Perché non gradiva più le sue linee difensive, il suo ex assistito ha deciso di cambiare avvocato perché non andava più d’accordo con la sua idea di difesa.

Nei giorni scorsi Massimo Lovati ha fatto sapere che si sarebbe recato a breve in Albania per sostenere delle cure dentali. C’è chi pensa che abbia deciso di rifarsi i denti in vista della nuova esperienza televisiva per apparire meglio sul piccolo schermo. Parteciperà davvero all’edizione super Vip del Grande Fratello? Al momento è solo un’indiscrezione, infatti né la produzione del reality né il diretto interessato hanno rotto il silenzio per confermare o smentire la notizia.

