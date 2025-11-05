Massimo Lovati intervistato da Chi, propone anticipazioni sulla fine dell'inchiesta Garlasco e ribadisce la sua tesi sul colpevole

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio e protagonista della nuova inchiesta riaperta sul delitto Garlasco, ha rilasciato una intervista al settimanale Chi, nella quale ha parlato del suo lavoro da difensore, ma ha voluto fare anche alcune anticipazioni su come si potrebbe concludere questa ultima indagine. Partendo dalle accuse di corruzione, che ora sono state avanzate dalla Procura nei confronti della famiglia della quale era stato nominato legale già nel 2016, ha voluto precisare che i soldi in contanti prelevati erano serviti per pagare gli avvocati e non per consegnarli all’ex procuratore Mario Venditti, oggi indagato perchè avrebbe archiviato il caso in cambio di denaro.

Smentendo poi anche la notizia circolata recentemente che parlava dei suoi presunti otto conti correnti, dicendo: “Ormai le amarezze sono una dietro l’altra“.

Entrando nei dettagli delle nuove prove trovate per imputare Sempio di concorso in omicidio, Lovati afferma: “In mano non hanno niente, hanno solo riaperto il procedimento giuridico rimettendo insieme gli elementi che avevano già, come lo scontrino, le telefonate e la consulenza del genetista“.

Massimo Lovati: “Su Garlasco resto della mia idea, è stato un sicario ad uccidere Chiara Poggi”

L’avvocato Massimo Lovati dopo aver analizzato più volte il caso del delitto Garlasco, comprese le prove e tutti gli elementi che la Procura ha avuto a disposizione per trovare un colpevole, anche nell’intervista a Chi ribadisce la sua tesi sul colpevole. Come aveva più volte dichiarato in precedenza anche in occasione di dibattiti ed interventi in tv infatti, la sua teoria rimane sempre quella del sicario, che sarebbe stato ingaggiato da quell’organizzazione di pedofili dedita agli abusi, che Chiara Poggi aveva scoperto e quindi era diventata un personaggio scomodo da eliminare.

Una ipotesi che è stata già scartata dagli investigatori ma che per il legale resta quella più valida e possibile, anche alla luce di una anticipazione su quelle che saranno le conclusioni di quest’ultima inchiesta, che vede Sempio come unico nuovo imputato e Stasi che è stato condannato ma cerca a tutti i costi di ottenere una revisione della sentenza. Per Lovati questo è quello che accadrà, che il nuovo accusato sarà alla fine prosciolto perchè è del tutto estraneo, e quello che da tutti fino a poco tempo fa era ritenuto il colpevole avrà la possibilità di farsi rivedere il processo grazie alla scoperta delle irregolarità che hanno caratterizzato le prime indagini.