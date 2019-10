Massimo Marino, marito di Roberta Bruzzone/ “Ogni giorno insieme a te è un regalo”

Massimo Marino è il grande amore di Roberta Bruzzone. La coppia ha da poco festeggiato i due anni di matrimonio e, sui social, si mostrano sempre sorridente e innamorati. Uniti anche dalla passione per le motociclette, Roberta Bruzzone e Massimo Marino sono soliti concedersi delle gite fuori porta quando entrambi non hanno impegni lavorativi. Accanto al marito, la criminologa più famosa della televisione italiana ritrova anche la sua vena romantica. Spesso, indatti, dedica delle dolci parole all’uomo che le ha cambiato la vita. “Ogni giorno insieme a te è un regalo meraviglioso…“, scrive la Bruzzone sotto la foto che vedete qui in alto. In occasione del secondo anniversario di nozze, invece, Roberta Bruzzone scriveva: “Amore mio, due anni strepitosi insieme a te. Sei davvero l’unico vero amore della mia vita Massimo Marino”. Un amore importante, dunque, quello tra la Bruzzone e Massimo Marino che cresce ogni giorno di più.

MASSIMO MARINO, L’AMORE CON LA MOGLIE ROBERTA BRUZZONE

Uniti da un forte sentimento, Roberta Bruzzone e Massimo Marino hanno dovuto affrontare anche il problema della lontananza. A raccontarlo, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Gente, fu la stessa Bruzzone. All’epoca, la criminolga aveva raccontato di quanto fosse stato difficile stare lontana dal suo amore mentre Massimo Marino era impegnato in missione a Kabul. “È stato un fidanzamento tosto, in grado di mettere alla prova i sentimenti in profondità, non solo per la distanza. Per la prima volta sento di avere accanto un uomo del quale sono davvero profondamente orgogliosa. Per due volte ho vissuto in diretta telefonica con Massimo un attentato terroristico. La paura è stata molta perché in quei momenti c’è confusione, la linea salta di continuo e tu non sai se il tuo compagno sta bene, è ferito oppure addirittura morto”, raccontava la Bruzzone. Oggi, però, i due vivono insieme in Italia e non perdono occasione per urlare al mondo il loro amore.

