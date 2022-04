Massimo Marino, marito Roberta Bruzzone/ “L’unico che abbia mai amato davvero”

Massimo Marino, chi è il secondo marito di Roberta Bruzzone

Massimo Marino, funzionario di Polizia, è il secondo marito Roberta Bruzzone. Dopo aver ottenuto il divorzio dal primo marito Massimiliano Cristiana, il 30 giugno 2017 la criminologa ha sposato Marino. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile sulla spiaggia di Fregene. La Bruzzone e Marino si sono conosciuti grazie al lavoro e, durante una cena, è scattata la scintilla. Ma la loro storia d’amore è stata tutt’altro che facile. Per lavoro, infatti, Marino ha trascorso due anni presso l’ambasciata italiana di Kabul: “È stato un fidanzamento tosto, in grado di mettere alla prova i sentimenti in profondità, non solo per la distanza. Per la prima volta sento di avere accanto un uomo del quale sono davvero profondamente orgogliosa”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. In quel periodo, per due volte, la criminologa ha vissuto in diretta telefonica con Massimo un attentato terroristico.

Massimo Marino e Roberta Bruzzone: “coppia monolitica”

Lo scorso 30 giugno Massimo Marino e Roberta Bruzzone hanno festeggiato 4 anni di matrimonio: “4 anni sono trascorsi da quel giorno indimenticabile… Amore mio sei il regalo più grande che la vita potesse farmi…”, ha scritto la criminologa su Instagram, pubblicando una foto delle loro nozze. Alla vigilia del matrimonio, la Bruzzone aveva dedicato al futuro marito un post molto toccante su Facebook, definendolo “l’uomo più incredibile che abbia mai incontrato, l’unico che abbia mai amato davvero e senza limiti” e “l’unico capace di sorprendermi ogni giorno… in grado di cancellare con un sorriso il peso delle giornate più complicate”. In una recente ospitata nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, marito e moglie hanno ammesso di essere molto gelosi: “Non arriveremo mai a fare cose assurde, ma abbiamo entrambi un concetto di coppia monolitico”.

