Massimo, marito Federica Angeli/ “Molte persone mi hanno criticato dicendomi…”

Chi è Massimo il marito di Federica Angeli

Federica Angeli è una giornalista italiana che ha denunciato la criminalità organizzata esponendola a tanti pericoli la cui storia è raccontata nel film “A mano disarmata” con Claudia Gerini in onda oggi, in prima serata su Raiuno. La sua vita, dopo la denuncia, è cambiata profondamente. Le è stata assegnata la scorta e le sue giornate, esattamente come quelle della sua famiglia, non sono più state le stessa. Federica, infatti, è sposata con Massimo e dalla loro unione sono nati tre figli.

Di Massimo con cui Federica Angeli ha formato una splendida famiglia, non ci sono molte notizie. Tuttavia, su Twitter, ha aperto un profilo il cui nome è “Il marito di Fede”. L’ultimo tweet di Massimo risale al 7 dicembre 2020. Virginia Raggi, quel giorno, scriveva: “Solidarietà a @FedeAngeli per le minacce e i pesanti insulti ricevuti sui social dopo un suo sopralluogo a San Basilio. Non ci facciamo intimidire. Federica siamo al tuo fianco. Andiamo avanti per rilanciare le nostre periferie”. Condividendo il tweet di Virginia Raggi, Massimo scriveva: “Avanti così. Gli insulti e le minacce indicano che la strada è quella giusta”.



Massimo, il marito di Federica Angeli e l’amore per la sua famiglia

L’amore tra Massimo e Federica Angeli permesso ai due di portare avanti, insieme, la lotta che la giornalista ha deciso di combattere prima con una serie di inchieste sulla criminalità organizzata e poi denunciando i colpevoli dei reati. Un’unione forte e solida quella di Massimo e Federica che, nonostante le difficoltà di una vita sotto scorta, sono riusciti a rendere sereni i tre figli. In un’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me, parlando della propria battaglia e dei figli, Federica, a Caterina Balivo, raccontava: “Molte persone mi hanno criticato dicendomi che non ho protetto i miei figli andando a testimoniare. Invece io ho provato a proteggerli cercando di ribaltare questa logica per cui un boss dò un comando e io rientro. Scendo, vado dai carabinieri, faccio i riconoscimenti fotografici e dopo sei ore vengo messa sotto scorta“.

