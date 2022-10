Massimo Martino, chi è il marito di Tosca d’Aquino/ “Mi sono rimessa in gioco in amore con lui perché…”

Chi è Massimo Martino, un produttore cinematografico noto per essere il marito di Tosca d’Aquino?

Sia lui che lei sono abbottonatissimi sulla propria vita privata e Tosca si è detta anche molto scaramantica, per questo di lui non si sa molto. Massimo Martino per lavoro è abituato a stare dietro alle quinte, tuttavia qualcosa relativo alla sua persona è emerso dalla moglie, Tosca D’Aquino che si è confidata durante qualche intervista televisiva.

Enrico Brignano e Flora Canto matrimonio: "Ecco come l'abbiamo deciso"/ Tosca D'Aquino testimone: i dettagli

La bellissima e simpaticissima attrice non ha potuto fare a meno di rilasciare confidenze in merito a come i due hanno deciso di convolare a nozze dopo ben 11 anni di relazione.

Il loro grande amore era infatti ormai collaudato e proprio quando hanno superato il decennio insieme lui le avrebbe scritto una lettera in cui dolcemente le ha detto: “Vuoi invecchiare insieme a me?”

Massimo Marino, chi è il marito di Tosca D'Aquino/ "Un uomo nella misura mia"

L’attrice napoletana sembra davvero molto innamorata di lui e ha descritto il marito come un uomo straordinariamente buono, romantico e intraprendente. I due sono anche diventati genitori del figlio Francesco Martino.

Massimo Martino, ecco cosa ha convinto Tosca d’Aquino rimettersi in gioco in amore con lui

Come abbiamo detto Massimo Martino e Tosca d’Aquino sono sposati dal 2013. I due stanno quindi insieme da ormai vent’anni. Tosca d’Aquino ha dichiarato infatti che solo grazie alla incredibile dolcezza di Massimo Martino si è voluta mettere in gioco dato che era stata scottata dalle relazioni precedenti e in particolare dal suo primo matrimonio. Oggi la donna si dice felice di aver intrapreso questa relazione d’amore di cui resta molto gelosa e per questo ha dichiarato di non voler dire troppo. Massimo Martino ha accettato inoltre di fare da secondo padre anche del primo figlio dell’attrice, il piccolo Edoardo che però ha dovuto subire sempre le assenze della madre impegnata in pieces teatrali e set cinematografici.

Tosca D'Aquino/ L'ex Mauro Marinelli e il marito Massimo Martino "Uomini eccezionali"

© RIPRODUZIONE RISERVATA