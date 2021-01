MASSIMO MARTINO, MARITO TOSCA D’AQUINO/ Chi è? Noto produttore cinematografico e…

Si chiama Massimo Martino il marito dell’attrice e conduttrice televisiva Tosca D’Aquino, oggi ospite ad Affari tuoi (viva gli sposi!) per aiutare i concorrenti – una coppia di fidanzati, appunto – a conquistare l’agognato montepremi di 300mila euro. Tosca e Martino, noto produttore cinematografico, sono convolati a nozze nel 2013, e insieme hanno avuto un figlio, Francesco, di cui tuttora l’attrice si prende cura.

In passato, però, lui e l’altro suo figlio Edoardo hanno dovuto subire le continue assenze della mamma, spesso impegnata sul set di vari film e per questo costretta a vivere lontano da casa. Tosca ha fatto il possibile per non fargli percepire l’assenza, prendendosi ogni volta che poteva una pausa per fare ritorno dai bambini.

Massimo Martino è il marito di Tosca D’Aquino

Tosca D’Aquino sostiene di aver comunque cercato di dare ai suoi figli un’educazione adeguata, conforme a quella che lei stessa ha ricevuto da piccola. In un’intervista a Zerkalospettacolo.com, tempo fa, aveva ammesso di essere una madre piuttosto intransigente, tanto da essersi guadagnata in casa sua il soprannome di “Merkel”. Del rapporto con Martino, al contrario, non si sa molto, così com’è ignoto il suo profilo generale, visto che l’uomo sembra ben poco avvezzo a dare adito a gossip o a chiacchiere intorno alla sua persona. Sul web sono presenti pochissime foto che li ritraggono insieme, per lo più sui carpet di eventi esclusivi. In generale, Massimo Martino è un uomo più ‘da dietro le quinte’ cosa che si intuisce anche alla luce della sua professione. È possibile che i due si siano conosciuti proprio in ambito cinematografico, ma non si hanno ulteriori dettagli circa il loro incontro e la loro vita insieme al giovane Francesco.



