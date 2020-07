MASSIMO MARTINO, MARITO TOSCA D’AQUINO/ Lei: “La nostra è una grande storia d’amore”

Massimo Martino non ama di certo i riflettori, ma in molti sanno che è il marito di Tosca D’Aquino. La comica italiana ha scelto di avere al suo fianco un consorte riservatissimo che di mestiere fa il produttore cinematografico. Già il suo lavoro potrebbe indicarci la sua volontà di rimanere dietro le quinte, anche se a volte si è mostrato in pubblico al fianco dell’artista. La stessa Tosca del resto ha affermato in più occasioni di voler lasciare la sua vita privata in ombra, anche quando si tratta del suo matrimonio. Da brava napoletana, c’è da chiedersi se questa scelta non abbia a che fare con un gesto scaramantico. Della coppia sappiamo che è convolata a nozze dopo 11 anni di fidanzamento e che l’attrice si è innamorata di Massimo fin dal primo istante. Messa da parte la delusione per il matrimonio precedente, Tosca ha deciso di buttarsi a capofitto nella loro storia d’amore e poi ha dato alla luce Francesco, il figlio nato dalla loro unione. “So che Massimo è un uomo ‘nella misura mia’, come dice Eduardo De Filippo”, ha detto l’attrice qualche mese fa a Vanity Fair, “attento alle piccole cose. Se alle due di notte gli dico ‘Andiamo a mangiarci un gelato’, si veste e usciamo”.

MASSIMO MARTINO, MARITO DI TOSCA D’AQUINO

Massimo Martino ama la penombra, al contrario della moglie Tosca D’Aquino che con la sua simpatia è riuscita ad incantare il pubblico italiano. Il produttore cinematografico ha all’attivo diversi film, come i Fatti della banda della magliana di Daniele Costantini e il successivo Amore che vieni, amore che vai, dello stesso regista. Due anni fa poi ha prodotto il film Il giorno più bello firmato da Vito Palmieri. Da non dimenticare però anche Il grande Torino e Faccia d’Angelo, quest’ultimo uscito nelle sale cinematografiche ormai nove anni fa. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Tosca D’Aquino sarà invece presente a Una voce per Padre Pio, la trasmissione che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata. Intanto fra l’artista e il produttore va tutto a gonfie vele e anche se lei ha avuto già un matrimonio con l’ingegnere Mauro Gabrielli, ci tiene a sottolineare di non essere “Una collezionista di mariti”. In un’intervista a Vanity Fair, Tosca ha parlato infatti della separazione dal primo marito e del suo attuale e grande amore: “Per me lasciare è stato un trauma enorme, e con quell’unica motivazione – l’amore sì, ma spento – chiunque al posto mio sarebbe rimasto. Se non avessi incontrato una grande storia, non avrei avuto l’energia di ricominciare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA